內地3省緊急限電　「反常」前夕中國如何推進煤炭「限澳令」？

近期，湖南、江西、浙江等南方多省區出現少有的「電荒」，甚至已經影響到一些製造業企業無法按時交貨，商業門店臨時歇業，甚至政府事業單位嚴查電力取暖標準……這一「反常」現象究竟是如何出現？

中國在過去的一段時間內大大削減了澳洲煤炭進口，這是否造成了2020年度中國煤炭進口量不足，進而造成火力發電不足？（Reuters）

淘汰高耗能產業理應舒緩電力短缺

根據內地披露的消息，發生「電荒」的三個省份近期都由官方發佈了所謂的有序停電通知。

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比如，湖南省有關部門倡議，各類工商企業要主動錯峰生產，關閉不必要的景觀亮化設施，居民、黨政機關、企事業單位在高峰負荷時段儘量不使用高耗能電器；江西省發改委決定，從12月15日起，每日早晚高峰時段實施可中斷負荷，並啟動有序用電工作。浙江省及多個地市發佈通知，要求有關單位辦公區域氣温下降到3攝氏度以下（含3攝氏度）時方可開啟空調等取暖設備，且設置温度不得超過16攝氏度。部分地區對企業生產進行限電。

網傳限電減產停產消息（點擊大圖）：

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當然，這並不是這些地區近年首次出現「電荒」，其中湖南年用電量已屢屢打破用電紀錄並爆出用電缺口。但是，今次多省區用電出現如此緊張局面不同尋常，要知道因為新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，事實上南方各省製造業開工雖然已逐步恢復甚至超過2019年水平，但是這似乎不足以造成極端的用電短缺情況出現；此外，官方在推動大規模經濟結構轉型、淘汰高耗能產業上並未放鬆，尤其是冬季更是不容放鬆，這理論上只能導致用電量的下降，而不是用電量不足。

12月17日，面對輿論關注，國家發改委做出公開回應解釋造成此次「電荒」之原因，大體而言可以歸納為三點：其一是這三省區工業生產的快速恢復較快，超過全國平均水平；其二，12月份南方各省區遭遇寒流，導致取暖用電需求大漲；其三則是外受電能力有限，再加上一些煤電電廠機組故障增加電力保供困難。

這三者的確可能造成南方大範圍供電緊張局面的出現，但是它恐怕也迴避了一些至關重要的背景，那就是中澳關係在近期的急劇惡化，讓雙方煤炭貿易鋭減。

煤炭「限澳令」最遲不晚於10月

中國是澳洲的第一大貿易伙伴、第一大出口目的地和第一大進口來源地。根據2019年澳洲統計局數據，澳洲對華出口產品中佔比第一的即是礦產品，當年對華出口總額為713.9億美元，接近對華出口總量的七成（68.7%）。但是，根據中國國家統計局2020年1月至11月的統計數據，澳洲對華出口商品總額按月2019年同期出現進口3.7%的下滑。

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同時，中國國家統計局統計的中國進口主要商品數據也證實，在2020年1月至11月份，中國煤及褐煤的進口量和進口總額相較於2019年均出現大規模的下滑。煤及褐煤進口量從2019年1月至11月的29,675.6萬噸下降到26,482.6萬噸，降幅為10.8%；從進口額上看則從2019年1月至11日的232.009億美元下降到182.854億美元，降幅達到21.2%。

有理由相信，這「鋭減」的份額中有相當部分源於中國對澳洲優質煤炭的懲罰性抵制。事實上，中澳關係的持續惡化已波及經貿領域，而不僅僅是爭吵。

眾所周知，中國國營發電公司對澳洲煤炭的抵制最遲不晚於10月份便已經開始。當時澳洲媒體稱中國國有能源企業和鋼鐵廠已經得到官方口頭通知，要求它們停止從澳洲進口煤炭，中國官方背景的《環球時報》總編輯胡錫進在一檔節目中將這一舉動視為對澳洲追隨美國的報復措施。

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胡錫進說，澳洲在西方國家裏帶頭在美國遏制中國戰略中選邊站，成為了美國推行極端對華政策的幫兇。煤炭是澳洲的第二大出口商品，僅次於鐵礦石，而中國是澳洲煤炭的最大買家，佔其冶金煤出口的27%和熱力煤出口的20%……如果減少購買澳洲煤炭，被認為可以起到懲罰澳洲和扶持中國煤炭企業的一石二鳥作用，所以呼籲「讓它（澳洲）吃點苦頭」。

「為穩定國內煤價」減少高價煤炭購買

最近，《環球時報》英文版低調地披露了中國政府的另一項重要動作。12月12日，，中國國家發改委經濟運行調節局召集華能集團、大唐集團、華電集團、國家電投集團、華潤電力、廣東能源、浙能集團、江蘇國信和中國電力企業聯合會、國家電網調度中心10家主要電力企業舉行會議，要求「為穩定國內煤價」，戰略性地減少高價煤炭的購買，各集團內部電廠相互調節煤炭庫存；電廠進口煤（除澳洲）採購全面放開，不得限制通關，採購價格不應超過每噸640元人民幣。

從市場角度上說，中國當然有理由避免進口澳洲的高價優質煤炭，並從印尼、蒙古等進口低價煤炭——實際上，中國已經確實在做了，這導致11月份中國自澳洲進口的高價煤炭鋭減98%，可以說幾乎已全部停止。

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對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稱，澳洲出口了總值130億澳元的動力煤，其中40億澳元（約合30.4億美元，這相當於2020年中國前11月進口煤炭進口額的16.6%強）動力煤輸往中國，但中國並非澳洲的最大客戶。他警吿中國不要對澳洲煤炭設限，稱這違反世界貿易組織規則，同時也不利於環境保護，將導致雙輸局面。

這可能如鐵礦石貿易一樣正在成為中澳關係惡化的又一晴雨表。不過，中國官方似乎相當堅持，並認為有信心保證現在到2021年國內煤炭的供應和價格的穩定。正如上文所說，澳洲煤炭儘管優質，但對於中國來說並非不可替代。當然，這更提醒北京，中國的電力供應仍然是脆弱的，這可能促使它在環保承諾和電力需求缺口的壓力下對西南部水電開發抱持更積極態度。