【觀察】「火藥味」十足　北京高調批判「崇美」「跪美」指向誰？

「『崇美』『跪美』的軟骨病得治！」官方媒體新華社12月16日以此為核心論點，發表署名為「辛識平」的評論文章，指「一段時間以來，一些人散佈種種『崇美』『跪美』論調：或豔羨美式『民主』『自由』，或吹捧美國人權現狀，或誇大美國製度的『修復能力』。更有甚者，竟然『大開腦洞』讚歎美國的『抗疫能力』。辛識平是新華社推出的融媒體評論。

美國的新冠肺炎疫情，讓很多中國人直觀感受到：西方的月亮並不比中國的圓。 圖為2020年3月9日晚，美國紐約拍攝的「超級月亮」和自由女神像。（AP）

12月18日，官方電視台央視緊隨其後，以《「崇美」言論屢見不鮮，是誰在堅持神化美國？》為題，「世界觀」欄目指出，長期以來宣揚美國「神話」的言論在互聯網上屢見不鮮，即便面對美國疫情嚴重失控的不爭事實，仍有人視而不見，固守「崇美」立場，繼續編織着各種「神話」……央視質問中國社會誰在堅持神話美國。

中國官方媒體罕見高調，且「火藥味」十足批判中國社會以及網絡上出現的「崇美」「跪美」論調。上述文章指，美國政治極化的混亂局面，一些美國政客背信棄義、蠻橫無理的霸凌行徑，早已使所謂「燈塔國」的形象在世人心中坍塌。一些人再怎麼精心粉飾、可勁忽悠，也難免被事實真相「打臉」。

央視「世界觀」欄目指，長期以來宣揚美國「神話」的言論在互聯網上屢見不鮮。（央視截圖）.

上述新華社的文章充滿「火藥味」，甚至出現了「數典忘祖、助紂為虐」這樣的鬥爭色彩的用詞，文章這樣刻畫「崇美」「跪美」者：

往往是逢美必捧、逢中必貶，他們只問立場，不問是非，信奉「外國的月亮比中國圓」，對自己的父母之邦卻極盡詆譭唱衰之能事。他們樂於編織各種「美國童話」，甚至造謠傳謠也在所不惜；一些美國政客倒行逆施、造成嚴重後果，他們要麼揣着明白裝糊塗，要麼忙前忙後幫着洗白。反過來，中國發展取得再大的成就，在他們眼中都不值一提，一個朝氣蓬勃、蒸蒸日上的新時代中國，在他們看來一無是處。

文章批判：說到底，一些人在精神上還沒有「站起來」。「崇美」「跪美」者把美式價值奉為圭臬，對「世界霸主」俯首帖耳，思想上患了「軟骨病」，在鬥爭中甘當「投降派」，喪失了自信心，也失去了基本的判斷力。

一些人天真地認為，以利益換安全，靠妥協求自保，只要中國「打不還手、罵不還口」，就能換來相安無事。如此荒唐之論，哪裏還有一點中國人的氣節和血性！一些人不以為恥、反以為榮，還自詡這是「客觀」「深刻」「洞見」，豈非咄咄怪事？對這類是非顛倒、自喪志氣的謬論，對那些數典忘祖、助紂為虐的「跪族」，必須堅決鬥爭，戳穿其畫皮，消除其影響，不讓錯誤價值觀蠱惑人心。 新華社：《「崇美「「跪美」的軟骨病得治！》

《多維新聞》曾分析指，打破中國社會對於西方的迷信，助力中國社會建立強大制度認同和自信，是特朗普（Donald Trump）給中國帶來的改變之一。

——在中美貿易戰打得不可開交的時候，中國社會上，尤其是以自由派知識分子為代表的公知圈，流露出一股過於濃烈的悲觀主義傾向——敵人如此強大，貿易戰不能繼續打下去，要儘快和解的聲音不在少數。這種傾向在所謂「理性」掩蓋之下，開始由自由派學者圈和公知圈蔓延至中國社會。不過，隨着中美貿易戰局勢的變化，特別是中國並未「束手就擒」，讓美國輕易吃到甜頭，中國社會上的「恐美崇美症」患者幾乎已經銷聲匿迹。

——特別是新冠肺炎疫情的爆發，就像一面照妖鏡，讓世界看到了一個真實的中國，似乎也直接照破了很多中國人對於西方大國的美好政治想象。在中美對抗的大背景下，美國以及西方世界在疫情問題上對中國的「甩鍋」行為，以及中國在疫情防控上的成功相對西方大國疫情的失控，讓中國社會基於歷史慣性對西方的迷信，也某種程度上被破除，讓很多中國人直觀感受到：西方的月亮並不比中國的圓。

特朗普四年給中國自由派上了一堂課，中美博弈的過程是中國自由派消聲的過程。（Reuters）

在特朗普即將卸任美國總統，拜登（Joe Biden）即將成為美國新一任總統之際，中國官方媒體如此高調批判「崇美」「跪美」者，以及「崇美」「跪美」的論調，難道中國社會「恐美崇美症」有所抬頭，官媒的指向又是什麼呢？

事實上，伴隨着拜登的勝選，中國輿論場確實開始出現了樂觀情緒，認為拜登的上台對中國而言是一個巨大的機會，很多人願意相信拜登的當選，會對處在低谷的中美關係帶來轉機，有人甚至認為拜登的上台，將改變特朗普時代以對抗為主要基調的中美關係。但顯然，即便拜登上台，美國對中國的對抗政策，大概率在短時間內也不會改變。

然而，中國輿論場還是出現了不少盲目樂觀的聲音。在「小粉紅」們——網絡上湧現出的傾向民族主義的中國大陸青年看來，一些奉自由主義為圭臬的自由派公知們，似乎有重新活躍於中國輿論場的徵兆和趨勢。這可能也是中國官方媒體的認知。防患於未然，中國官媒此時高調出擊，目的明顯是針對可能出現的、中共眼中的投降主義傾向，爭奪輿論陣地的意圖明顯。這也表明，在北京看來，中美之間的鬥爭形勢依然嚴峻，至少並不那麼樂觀。