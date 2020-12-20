【觀察】台商入境核酸報吿禁「武漢肺炎」字眼　北京想的不只這樣

台商圈近日傳出，中國國際航空、深圳航空台灣分公司發出公吿，提醒要自台灣到大陸民眾持有的新冠肺炎（COVID-19）核酸檢測報吿，若出現「武漢肺炎」字樣，將被視為無效，直接影響入境通關及後續行程。

對於這則由陸籍航空公司公吿、台商圈流傳的「北京政策」，雖然大陸官方及官媒還未核實，卻無損其「真實性」。一則北京及大陸民間對充滿歧視的「武漢肺炎」稱謂「感冒」已久，且多次呼籲、要求蔡英文政府改正、改稱已久，但蔡政府不為所動，甚至還獲得「當前主流民意」力挺支持；二則過往先從兩岸台商圈、旅遊界流傳的「北京政策」，「官方核實」都是「落後指標」，「超前部署」好過「心存僥倖」。

南方航空公司發布的通告。（網絡圖片）

因此，這則源自於台商圈的「馬路社消息」，台媒馬上就跟進報道，綠媒《自由時報》基於「服務讀者」也跟進報道，並在報道文章中寫下「我國（台灣）把COVID-19稱為武漢肺炎，但中國（大陸）視這個稱法為禁忌，認為這有污名化武漢之嫌，會讓外界認為病毒來源地就在湖北武漢」。

也就是說，對綠媒或「主流民意」來說，這則「禁武漢肺炎」公吿的目的在於「除污」，受影響範圍僅在必須「舔共」的那群台商、台生。有趣的是，《自由時報》這則報道下的留言欄，仍充滿許多讀者倖幸然的批評，包括舉日本腦炎、德國麻疹的命命批評北京「自卑」、「沒有說話自由」，或是「從善如流」倡議將「武漢肺炎」正名為「武漢病毒」、「中國肺炎」，甚至不需要任何理由的直接指出「管到台灣來」！

在不挑戰這則「馬路社消息」真實性的前提下，必須說，綠媒報道文章指北京將「武漢肺炎」核酸檢測報吿視為「無效」的規定是為「去除污名」，這個解讀只見表面，更深層也更貼近北京「本意」，其實正是《自由時報》讀者倖幸然的留言，北京以此展現其「管到台灣」的能力。

上海浦東機場，乘客在進行檢測。（中新社）

「核酸檢測報吿」的效用在於證明持有人未感染新冠肺炎，以此而言，持有人經檢測後證明「陰性」與否，其重要性遠高於COVID-19被以何種華文名稱登載於文件之上，但北京卻將「名稱」的重要性置於「陰性」之前，豈不怪哉？況且，新冠肺炎自2021年底首次發現疑似病例至今將近一年，兩岸的交流縱使增加許多繁瑣的防疫隔離規定、減少航點，從未真正中斷交流，在疫苗已經問世，疫情在可見的未來可望減緩情形下，此時再來「計較」，又一奇怪。

必須說，正是在這個「疫情可望趨緩」的時間點才施行「禁武漢肺炎名稱」措施，才真正見到北京「管治台灣」的出手時機及精準度，試想，如果當下疫苗尚未被研發出來，兩岸經濟、旅遊、文化交流、人員互訪的「需求」處於最低水位，縱使北京持續端出前所未有的「惠台措施」，多數台灣人還是寧可相信「不必為錢拼命」，彼時若出台「禁武漢肺炎」規定，或仍能吸引《自由時報》等綠媒報道，但肯定是從「笑談」角度出發，留言板上也一定是一片訕笑。

不過，新冠肺炎疫苗問世推動世界與兩岸的「正常化」，這代表各項活動必將逐漸恢復正常。對兩岸而言，這代表佔台灣廠商必須派出更多人到大陸為「最大客戶」服務，這同時也代表2019年度將近650萬人次前往大陸（含香港、澳門）旅遊的台灣人，也將重拾到大陸旅遊的樂趣，其他還有文化及學術交流等等，此時祭出「改名」規定，就算報吿上只寫上COVID-19而抹去任何華文稱謂，也是「不得不改」。

2015年9月21日起，大陸全面啟用電子台胞證。 （新華社）

此種讓台灣涉兩岸事務的「不得不改」，才是北京藉「禁武漢肺炎」新措施想展現的深意，這也為何「檢測陰性」的重要性不如「名稱」的原因。

對於此種被北京施行新法令、新措施的「不開心」感覺，台灣人其實不陌生，只是淡忘了。例如2005年大陸人大通過《反分裂國家法》的「國內法」、例如2015年將「台灣居民來往大陸通行證」（台胞證）由冊式改為卡式，可能還有已在台商圈內流傳經年，最近被大陸官媒端上台面的《國家統一法》。

對了，對於還未獲得北京核實、將制定《國家統一法》的傳言，台灣陸委會已經表示「絕不接受」的立場。