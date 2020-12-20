中共中央經濟工作會議重申反壟斷　舉國體制搞科研成下一步重點

在多位地方省級大員12月14日至15日被發現現身北京後，中共一年一度的中央經濟工作會議於16日低調閉門召開。直到12月18日18時35分，新華社才宣布這次特別的經濟工作會議已經於當日閉幕。

2020 12月4日，中國新一代可控核聚變研究裝置「中國環流器二號M」（HL-2M）在四川成都正式建成放電，標誌中國正式跨入全球可控核聚變研究前列。（新華社）

之所以要把中共的這場慣例會議稱為「特別」，是因為貫穿2020年的全球新冠肺炎疫情，以及其出人意料且有無法逃避的強硬姿態，影響了全球經濟的發展並加速世界政治格局的改變。所以，在對中國外部環境的表述中，中南海已經將之由2019年的「國內外風險挑戰明顯上升」，調整為「嚴峻複雜的國際形勢、艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務」。

在對下一年經濟發展重點任務的部署中，除了12月11日中共中央政治局會議提前放風的「反壟斷和防止資本無序擴張」，中共總書記在近期多次國際氣候和環境相關會議上承諾的「減少碳排放」也被列入議程。

不過，最引發關注的是，中共將「強化國家戰略科技力量」列為2021年經濟發展重點任務的第一條，且稱「要發揮新型舉國體制優勢，發揮好重要院所高校國家隊作用，推動科研力量優化配置和資源共享。」

2021年經濟發展要點：一是強化國家戰略科技力量。二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力。三是堅持擴大內需這個戰略基點。四是全面推進改革開放。五是解決好種子和耕地問題。六是強化反壟斷和防止資本無序擴張。七是解決好大城市住房突出問題。八是做好碳達峰、碳中和工作。 2020年12月16日至18日中共中央經濟工作會議

中共1949年建政之後，「舉國體制」曾助推中國科技快速發展，取得「兩彈一星」等重大成就。不過因為「舉國體制」是計劃經濟時代的產物，運行機制高度依賴政府的行政職能，在資金保障上主要依賴政府撥款以維護其功能，由此帶來的資源壟斷和資金腐敗曾引起中國社會對「舉國體制」的廣泛批評和反思。

在中美貿易戰和科技戰發生之後，「舉國體制」再次進入中共高層的議事會議現場和官方文件中。2019年10月的中共十九屆四中全會上，中共總書記習近平提出「構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制」。

2019年年末爆發至今的新冠肺炎疫情，中國在疫情防控後期的經濟恢復中，顯然依靠充分發揮了「大政府」下「集中力量辦大事的制度優勢」，取得了西方社會無法達到的效果，尤其是在前期的醫療資源支援調配，和後期的疫苗研發中。為此，在危急關口和重大戰略面前，如何通過新型「舉國體制」發揮制度優勢也成了中共高層思考的重點。

疫情爆發後，習近平在多個場合提及新型「舉國體制」。3月2日在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作時，習近平強調要完善關鍵核心技術攻關的新型舉國體制。4月在陝西視察時，習近平公開講話稱「要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈佈局產業鏈」，被評價為不僅對疫情衝擊下企業復工復產具有重要指導意義，也為新型舉國體制發力的重點指明瞭方向。2020年5月14日，中共中央政治局常務委員會召開會議時，習近平再次指出：要發揮新型舉國體制優勢，加強科技創新和技術攻關。

在這樣的鋪墊下，類似的表述出現在中共十九屆五中全會通過的中國「十四五」規劃方案文件中：「健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，打好關鍵核心技術攻堅戰，提高創新鏈整體效能。」

整個2020年，中國在登月工程（嫦娥五號），太空生命探測（天問一號），衛星導航（北斗系統），載人深潛（奮鬥者號），量子計算原型機（九章），OceanBase分布式關係數據庫，「人造太陽」（熱核聚變實驗堆）和晶片領域的已經各有亮眼成果或者相關部署出台。如今當中共將「強化國家戰略科技力量」與「發揮新型舉國體制優勢」表述放在一起，中國或很快迎來自己的科技成果爆發期。