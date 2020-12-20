【觀察】對內反壟斷對外審查外資　防控風險成中共頭等大事

日前舉行的一年一度的中共中央經濟工作會議明確重申「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，中國兩部委——國家發展改革委、商務部重磅發佈了《外商投資安全審查辦法》（以下簡稱《安審辦法》）。在即將到來的2021年，防控風險成為中共的頭等大事。

據新華社12月18日報道，中共中央經濟工作會議12月16日至18日在北京舉行，一年一度的中共中央經濟工作會議出爐，中共領導人總結2020年中國經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2021年經濟工作。

12月16日至18日，中共中央經濟工作會議在北京舉行。（新華社）

毫無意外，中共中央經濟工作會議提及「反壟斷」、「防止資本無序擴張」。在12月11日召開的定調中共中央經濟工作會議的中共中央政治局會議曾透底相關內容。

剛結束的中央經濟工作會議指出，反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求，「金融創新必須在審慎監管的前提下進行」。「反壟斷」、「防止資本無序擴張」首次成為中國年度經濟工作的重點，多位分析人士認為，中國將迎來反壟斷「強監管」時代。

就在中共中央經濟工作會議結束的第二天，中國國家發展改革委、商務部12月19日對外發布《安審辦法》，該辦法自公布之日起30日後正式施行。上述兩部委聯合發佈的公報現實，《安審辦法》共23條，規定了適用審查的外商投資類型、審查機構、審查範圍、審查程序、審查決定監督執行和違規處理等。

根據《安審辦法》，北京將建立外商投資安全審查工作機制，並將在國家發展改革委設立專門對外省投資安全審查的辦公室，由國家發展改革委、商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作。

中國市場監管總局早前發出公告，阿里巴巴、閱文及深圳市豐巢網絡等三家企業，因違中國《反壟斷法》，遭各罰50萬元人民幣。（資料圖片）

上述公報稱，《安審辦法》以《外商投資法》《國家安全法》為主要法律依據……以在積極促進和保護外商投資的同時，有效預防和化解國家安全風險……助力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。普遍認為，此舉表明，今後中國對外開放將更重視防控風險。

此前的中共中央政治局會議，在對中國外部環境的表述中，中南海已經將之由2019年的「國內外風險挑戰明顯上升」，調整為「嚴峻複雜的國際形勢、艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務」，會議提出，要抓好各種存量風險化解和增量風險防範。這表明防控風險成為中共的頭等大事。

《安審辦法》規定，將針對投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資進行安全審查。此外，投資關係國家安全的重要農產品、能源和資源、裝備製造、基礎設施、運輸服務、文化產品與服務、資訊技術和網絡產品與服務、金融服務、關鍵技術，以及其他重要領域，並取得所投資企業實際控制權的外商投資案，也必須接受安全審查。

《安審辦法》還提到，香港、澳門、台灣投資者進行投資，影響或者可能影響國家安全的，也參照這項辦法規定執行。

備受關注的《外商投資法》在去年兩會獲得表決通過，有2929票贊成，8票反對，8票棄權。新法自2020年1月1日起實施。（資料圖片）

中國社科院世界經濟與政治研究所副所長姚枝仲接受北京的媒體採訪時表示，如果開放的節奏、力度不合適，監管水平與開放程度不匹配，可能導致宏觀經濟不穩定，甚至危及國家經濟安全，造成災難性後果，這在一些發展中國家和新興經濟體中都有深刻教訓。中國此舉，正是吸取了前車之鑑。

此外，中央經濟工作會議專門強調，要重視運用國際通行規則維護國家安全。中國此番出台外商投資安全審查辦法，被認為是順應世界趨勢，是利用國際通行規則維護自身利益的體現。

值得注意的是，美國總統特朗普在上述《安審辦法》發佈之前簽署「外國公司問責法」，被視為劍指中國企業。中國國家發改委、商務部聯合公布的《安審辦法》，被認為或為回擊美國之舉。