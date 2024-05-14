籃球MVP竟是位專情男？與老婆相愛11年、比賽時婚戒繫球鞋上超甜

近年籃球界的焦點人物，莫過於來自NBA金塊隊的球員Nikola Jokić，不僅成績驚人，曾包辦兩個賽季的MVP，今季領球隊奪冠，成為FMVP，而且他為人專情，對妻子的愛更可見於球場上！



近年籃球界的焦點人物，莫過於來自NBA金塊隊的球員Nikola Jokić。(Getty Images)

Jokić與老婆相愛11年、因對方投身NBA？

雖然部分女生不太關注NBA賽事，但仍要認識這位「專情男」！現年29歲的Jokić，來自歐洲塞爾維亞，與妻子Natalija識於微時，據報指兩人於2013年交往。Jokić當時仍未進入NBA，曾在訪問中憶述，直至女友飛往美國讀大學，他才到跟隨陪伴對方，並在選秀中獲選，正式進入NBA生涯，「那時我沒想過會進入NBA，但這一切都是緊密相連的。」

我和家人可在美國相聚，這對我們而言是件好事。我的妻子、也是當時的女友，她在奧克拉荷馬州上大學，我們當時分開了6、7個月了。 Nikola Jokić

Jokić球鞋繫婚戒超甜

兩人相愛多年，並在2020年回到家鄉結婚，隨後誕下愛女Ognjena。Jokić雖然總是予人冷淡感覺，但他其實私下會稱Natalija為「Ljubav」，即「摰愛」的意思，亦會趁休賽期間，跟老婆回塞爾維亞度假或展開各國旅行。他在婚後常戴婚戒，甚至在籃球場上，都可見戒指的蹤影。每當比賽時，Jokić都將戒指繫在鞋帶上，雖然他曾在訪問時表示「只是不想弄丟戒指」，但這個行為相當浪漫和溫韾。

Jokić當時仍未進入NBA，曾在訪問中憶述，直至女友飛往美國讀大學，他才到跟隨陪伴對方，並在選秀中獲選，正式進入NBA生涯。(IG@jokic.natalija)

Jokić在婚後常戴婚戒，甚至在籃球場上，都可見戒指的蹤影。(IG@jokic.natalija)

Jokić亦專情愛馬

除了妻女，Jokić亦會將時間投放到養馬上。自12歲便鍾情騎馬的他，曾在球賽後受訪表示想回家騎馬，亦試過一度放棄籃球選擇賽馬，最後獲得第4名佳績，不過後來他又回到籃球場上。Jokić現時擁有約8匹馬，其中一匹更取名為「不是MVP」（Not MVP），非常幽默。

Jokić對賽馬的愛，甚至更超於籃球。早前，他在NBA奪得總冠軍及FMVP，其冷靜淡定的表情吸引不少目光，之後接受訪問時，他更淡淡表示趕回家：「很棒，工作總算告一段落，我們現在可以回家了。」在賽季結束後，他回到家鄉休息，並投入在賽馬事業上，更會因自己的馬贏下冠軍，而高興得手舞足蹈。兩件事上的表現反差，令不少球迷大呼可愛。

在某刻開始加入賽馬運動，我愛上馬匹的優美，這對我來說是一項興趣。我享受和他們相處，感受每一匹馬的不同個性，基本上他們和我們很像，都是運動員。 Nikola Jokić

除了妻女，Jokić亦會將時間投放到養馬上。(IG@jokic.natalija)

Jokić球賽前穿西裝原因

不過，他其實相當專重自己的籃球事業，每次出席比賽時，都會穿整齊正式的西裝現身。他曾解釋當中原因，表示「老實說我不太喜歡現在很多球員在賽前展示穿搭，西裝是一種正式工作的象徵，我穿上西裝到場，代表我就是來工作的。」