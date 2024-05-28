寵物友善酒店場地推薦2024｜Pet-Friendly婚禮 給予毛孩獨家寵愛

【寵物婚禮/Pet-Friendly婚禮場地】婚禮作為人生大日子，除了要邀請一眾親朋好友見證，當然不少得家中寶貝毛小孩的份兒！想要讓毛小孩成為婚禮一分子的話，户外婚禮絕對是你們的首選，而寵物友善的婚禮亦有不少要訣，才能打造出人畜共樂的Paw-ty Time！



如何打造寵物友善婚禮場地？

籌備一個「Pet-Friendly」寵物友善婚禮，最重要的當然是挑選寵物友善的場地，以確保婚禮場地允許寵物進出，並有足夠空間予小毛孩休憩。其次，更要考慮寵物需求，由飲食、玩具、洗手間用品到空間，才能令小毛孩放鬆地過。最後，為了讓心愛寵物融入婚禮儀式當中，婚禮前的訓練以及預熱練習亦不可少，這樣才能讓你與毛孩都做好事前準備。

酒店優惠條款及細則如有任何更改，恕不另⾏通知。如有任何爭議，酒店保留住宿優惠之最終決定權。

寵物友善婚禮場地：1. 帝逸酒店 Alva Hotel

帝逸酒店是少有貓狗友善的場地選擇，位於環抱翠綠、清幽的沙田，酒店提供「親親毛孩住宿優惠」，每房最多供兩隻完全接種疫苗、少於30公斤的寵物犬或貓入住。

如果你同時擁有兩隻可愛小毛孩，又或是想貓狗同樂，不妨選擇這裡！準新人更可以加訂寵物證婚套餐，讓毛孩由頭到尾參與重要日子，出門房可以安排在寵物樓層3/F，而證婚過後的Cocktail Party，毛孩更可以與4位毛好友於露天空間盡情用膳玩樂！

寵物友善婚禮場地：帝逸酒店 Alva Hotel

地址：香港沙田源康街1號



寵物友善婚禮場地：2. WM Hotel

若然鍾情臨海婚禮，背山面海的WM酒店會是一個不錯選擇，稍要注意的是酒店只是狗隻友善場地。準新人可以透過「愛犬度假遊」預訂寵物房間，若想要在玻璃小禮堂證婚，同時與毛孩一同渡過大喜日子的準新人則要好好考慮，因為狗狗只能出席露天公眾空間與房間內，小狗未能全程參與婚禮，亦需要另外安排相應的照顧者。

寵物友善婚禮場地：WM酒店

地址：香港西貢惠民路28號



寵物友善婚禮場地：3. 香港維港凱悅尚萃酒店

另一狗狗友善場地之選！位於北角，能夠觀望維港美景的香港維港凱悅尚萃酒店，寬敞、空間感大，而且酒店提供「毛孩放電假期住宿體驗」、「愛犬度假遊住宿」等選擇，婚宴亦可以選擇The Farmhouse咖啡廳的自助餐婚宴或Upper Farm戶外草地，婚宴進行過程中，狗狗亦可以在戶外空間盡情放電！

寵物友善婚禮場地：香港維港凱悅尚萃酒店（香港維港凱悅尚萃酒店）

寵物友善婚禮場地：香港維港凱悅尚萃酒店

地址：香港北角邨里1號



寵物友善婚禮場地：4. 香港美利酒店 The Murray

狗奴們的又一之選！時尚典雅的香港美利酒店 The Murray，歡迎寵物入住，更有寵物專屬樓層房間選擇，準新人稍要注意的是，酒店只容納中小型犬，而且狗狗活動空間主要為露天公眾位置，例如 Garden Lounge 室外位置、The Arches拱廊等。

寵物友善婚禮場地：香港美利酒店 The Murray（niccolohotels）

寵物友善婚禮場地：香港美利酒店 The Murray

地址：中環紅棉路22號



寵物友善婚禮場地：5. 香港逸東酒店

逸東酒店不單是個作為打卡玩味之選，更是寵物友善酒店，不論任何體型的貓貓或狗狗，想入住寵物專屬樓層套房，只需在入住前3個工作天前通知，入住時每隻寵物額外給予HK$275 即可，相當靈活彈性！如果準新人希望寵物能夠參與證婚或婚宴，亦可以向酒店詢問更多寵物婚禮的優惠。

寵物友善婚禮場地：香港逸東酒店

地址：香港佐敦彌敦道380號



寵物友善婚禮場地：6. TOWNPLACE本舍

TOWNPLACE本舍是西九新落成的酒店，擁有開放式海景、緊靠南昌站，更是新的寵物熱點！酒店平日提供3種不同寵物房型選擇：1房、2房或3房，另外亦有寵物兼容的婚嫁出⾨住宿優惠，套餐包括 1隻20kg內的寵物貓狗、安排專屬樓層的23/F 出門套房，中式嫁囍以及敬茶套裝，亦有提供相應的貓狗用品。

寵物友善婚禮場地： TOWNPLACE本舍

地址：深水埗荔盈街10號

