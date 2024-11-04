婚紗攝影2024｜15大香港九龍Pre-wedding地點：室內外絕美婚紗相

【香港婚紗攝影推薦/婚紗攝影2024】生於斯長於斯，不少準新人準備婚紗攝影（Pre-wedding）時，亦會想記低香港的回憶，不論是童年回憶地、二人相識地或是單純記低香港元素，都可以令婚照變得更加獨一無二。如果你還在考慮攝影地點的話，以下的推薦景點或能助你一臂，特別合適作為小清新、自然風格之用！



九龍區婚攝好去處 輕鬆拍出小清新／自然風格

香港婚紗攝影推薦：1. 牛棚藝術村

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



既然在本地拍攝婚照，不妨影低本地元素，將成長之地與重要日子都一同好好記低！位於土瓜灣的牛棚藝術村，原身為屠宰場，後來被保育改建成二級歷史建築，牛棚裏裏外外都充滿特色：磚屋外、鋪瓦屋頂、通花鐵欄等等，展示出復古工業感覺，想在這裹拍照的話亦緊記要先申請。

香港婚紗攝影推薦：2. 觀塘海濱花園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果婚宴場地亦選在九龍區的話，當日只有1小時的空檔，想與伴娘伴郎、姐妹兄弟們拍下合照，又想與酒店有不一樣的感覺的話。觀塘海濱花園會是一個時間不多的好選擇，園內有微海景、草地及些許工業風建築，已足夠拍出一些動人的瞬間。

香港婚紗攝影推薦：3. 三家村石礦場

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好廢墟、原生感的照片，身處油塘鯉魚門中的石礦場相信能夠給你驚喜。只需坐港鐵至油塘站，步行約15分鐘到達鯉魚門街市，然後沿海傍道再走，即可到達石礦場、燈塔與海邊，傍晚時分撞上日落更為醉人；年尾時更可以碰上芒草，成一個都市秘景。

香港婚紗攝影推薦：4. 志明橋

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍出青春感覺，又對校院拍攝不抱興趣的話，在一些日常景點：在街徑、球場、天橋中上映「轉角遇上你」的感覺，亦十分有故事感。牛頭角這條粉色行人天橋，因《志明與春嬌》電影中出現而聞名，因而成為拍照打卡熱點，碰上日光明媚，照片輕鬆拍出日系感。

香港婚紗攝影推薦：4. 志明橋 (IG@ey._.photomemory)

香港婚紗攝影推薦：5.西九文化區

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



想拍出多變的都市感覺，聚集海景、綠野空間與藝文空間的西九文化區再也合適不過，一地拍出文藝青年感、郊野綠茵與海天一色。如果有毛小孩的話，在這裡更可以讓牠好好參與玩樂一翻！

香港婚紗攝影推薦：6. 1881

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果偏好英式建築，古建築的復古感，市區中首選必是前身為水警總部，1994年成為香港法定古蹟後，後來重新規劃成酒店、商場、餐廳集於一身的1881 Heritage。雖有超美古建築，太過現代的服飾或會變成普通遊客打卡，穿上輕婚紗或禮服會更合襯。

香港婚紗攝影推薦：6. 1881（IG＠1881_heritage）

香港婚紗攝影推薦：7. 彩虹邨

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到香港特色景點之一，必定有七彩繽紛的彩虹邨份上。彩虹邨是香港最早期興建的公共屋邨之一，充滿歲月痕跡，處處可以體會到舊香港時代感。想拍低歷史與文化記念，就要把握機會，因香港房委會擬於 2025、26年重建彩虹邨，預計將會分期清拆。

香港婚紗攝影推薦：8. 荔枝角公園（嶺南之風）

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



近年中式古風大受歡迎，不少女生都愛到內地不同省份穿上傳統服裝拍寫真，如果想為婚照添上古式風情，不時有古裝電視劇集取景、滿載嶺南東方風格的荔枝角公園（嶺南之風）會是個不錯選擇。嶺南之風內以院落迴廊為布局，分別有十個景區，加上精緻盆景擺設點綴，仿似時光逆轉至民初時期。

香港婚紗攝影推薦：9. 啟德郵輪碼頭

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



人生大日子又怎能少得毛孩們的參與，想拍低另一半與牠們的甜蜜時光，户外空間會是個好選擇！前啟德機場跑道末端翻新而成的啟德郵輪碼頭，以時尚、流綫型的弧形作外觀，除了是出入境大堂外，啟德郵輪碼頭公園與草地都是個拍照必到之選，海灣作伴，特別是黃昏時間就更顯醉人。

香港婚紗攝影推薦：10. 香港瑰麗酒店Rosewood Hong Kong

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



時尚摩登造型，當然要搭配一個型格地方才叫圓滿！ 以石紋、玻璃、鏡面三大元素構成的瑰麗酒店，除了坐擁維港絕美景致，酒店內亦有不少驚喜空間，以恬靜的德州瑰麗莊園為靈感打造的室內空間、無邊際泳池、光線明亮開揚的藍舍 (BluHouse) 、型格的Darkside以及典雅的酒廊等；那怕只在酒店裏完成婚攝亦能收獲各種風格。

香港婚紗攝影推薦：11. 香港藝術館 MOA

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



不說不知，香港藝術館 MOA 原來是香港第一個公營美術館，由1962年成立至今，已經有逾60年歷史！翻新後的香港藝術館 MOA，以全玻璃幕牆加上流線形設計，既有美感同時可以飽覽維多利亞港，十分合適文青取向的準新人！

香港婚紗攝影推薦：12. 美荷樓 (Mei Ho House)

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想為婚照增添復古感覺，當然不能少得香港特色：車水馬龍、高樓大廈林立。除了摩天大廈，香港公共房屋或稱公營房屋亦十分能夠代表香港，香港公屋的一直變革，從初代的H型，到七十年代的井字型、八十年代的Y型到後來九十至千禧的十字型。美荷樓正正就是香港最早期的H型徙置大廈之一，現在翻新改革成香港青年旅舍協會 (YHA) 的一部分，大家仍可以在這邊尋找昔日跡影。

香港婚紗攝影推薦：美荷樓 (Mei Ho House)

香港婚紗攝影推薦：13. 志蓮淨苑及南蓮園池

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想要自然風光，除了可以到郊區，香港市區內亦有一個充滿禪意和文化氣息的地方！位於香港鑽石山的志蓮淨苑及南蓮園池，依照唐代建築風格建造，雖然是佛教寺廟，內裏卻環繞著打卡十足的園林假山、湖泊與精美亭台樓閣，不說還以為置身日本。不過寺廟內要保持莊重，大家需要尊重規章，只可以穿著便服以及攜帶輕便的拍攝工具。

香港婚紗攝影推薦：14. 83瓊林街

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



喜愛日本感覺的話，絕對不要錯過荔枝角最新落成的雙子塔地標「83瓊林街」，庭園以日本建築風格，打造出仿似棋盤「階梯式」設計，加上廣闊的綠化空間，十分合適想拍出簡潔型格感的你！

香港婚紗攝影推薦：83瓊林街（IG＠collective_studio）

香港婚紗攝影推薦：15. 石硤尾賽馬會創意藝術中心

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果你想拍出光線獨特、具有故事性的婚照，來充滿藝術氛圍的石硤尾賽馬會創意藝術中心就最好不過。這裡隨處可見壁畫、裝置藝術以及雕塑，多種形式的創意表達，不單可以為公眾提供豐富的文化藝術體驗，亦非常適合拍攝，讓每一張照片都充滿創意與靈感。