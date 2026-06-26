世界盃2026｜世界盃初賽即將完結，主辦國之一墨西哥隊以小組首名躋身32強。在周三（24日）對戰捷克期間，40歲奧祖亞（Guillermo Ochoa）入場頂替門將蘭基爾，全場引起一片歡呼和掌聲。這位六朝世界盃元老，相信港人都不陌生，因相貌與藝人吳鎮宇相似，故又被稱「墨西哥Sam哥」。



世界盃2026｜40歲奧祖亞（Guillermo Ochoa）因相貌與藝人吳鎮宇相似，故又被稱「墨西哥Sam哥」。（Getty Images）

早前宣布將在世界盃後掛靴的奧祖亞，表示「一旦世界盃完結，我再找不到繼續踢波的意義。」雖然今次只得後備位置，但他自2006年起，已有份入選世界盃墨西哥國家隊，化身成隊伍中的高牆，攔下多個敵隊的射球，包括2014世界盃中尼馬的頭槌射球。

他在戰勝捷克隊後，向觀眾鼓掌致謝，更親吻兩邊門柱、眼泛淚光。而隊友們亦紛紛上前，將其拋上半空致敬。

世界盃2026｜奧祖亞曾經經歷過人生低潮，球星生涯差點中斷。（Getty Images）

世界盃2026｜隊友們亦紛紛上前，將奧祖亞拋上半空致敬。(Getty Images)

世界盃2026｜奧祖亞早前宣布將在世界盃後掛靴。(Getty Images)

世界盃2026｜奧祖亞因與吳鎮宇長得很像而得了「墨西哥Sam哥」的稱號。

奧祖亞曾在2018俄羅斯世界盃有超水準表現。他在F組對德國的賽事中救出多球，令墨西哥爆冷贏了上屆冠軍德國隊。球場上，奧祖亞是個天才守門員；球場下，奧祖亞是個顧家的好男人。他與模特兒妻子Karla Mora育有一兒兩女，時常陪伴家人。

世界盃2026｜奧祖亞被捲濫藥風波 人生低谷遇上摯愛

世界盃2026｜奧祖亞曾經經歷過人生低潮，球星生涯差點中斷。（Getty Images）

早於成名時，「墨西哥吳鎮宇」已與妻子在一起。2011年時，原本有機會往歐洲足球隊發展的奧祖亞捲入墨西哥足球隊「興奮劑事件」，因被懷疑服用興奮劑而遭國家隊開除，原本跟他接觸過的歐洲球隊也中斷聯絡，奧祖亞頓跌入了人生低谷。經過兩個月的調查，國際足總證實他並沒有服用興奮劑，奧祖亞於是加盟了當時對他不離不棄的法國甲組隊伍阿些斯奧，亦重新加入國家隊。

剛剛走出了陰霾的奧祖亞，在最失意那年，結識了同樣來自墨西哥的Karla。兩人火速相戀，並在同年大方認愛。兩人相識一年多後，奧祖亞便認定這位火辣女模為摯愛。妻子Karla 2012年懷孕，於2013年誕下他們的女兒Lucciana。當時，奧祖亞爲了陪伴妻子分娩而特地向國家隊請假，缺席了一場美洲金盃賽事。

世界盃2026｜奧祖亞在最失意那年，結識了同樣來自墨西哥的Karla。(IG@yosoy8a)

世界盃2026｜奧祖亞人生低谷遇上摯愛。(IG@yosoy8a)

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世界盃2026｜奧祖亞相戀6年拉埋天窗 兒女見證婚禮

繼2013年生下女兒，奧祖亞與妻子在2015年再添一丁Guillermo Ochoa Jr.。但兩人並沒有即時結婚，反而是在2017年才正式拉埋天窗。儘管沒有結婚，奧祖亞和Karla的關係也非常穩定，6年來從無離異，證明兩人感情不用以婚姻束縛仍然恩愛。兩年後，兩人再誕下小女兒Karla Ochoa。

當年結婚的時候，四歲的Lucciana和兩歲的Guillermo Ochoa Jr.一同出席，見證父母人生的重要時刻，一家人聚首一堂，幸福滿溢。

奧祖亞2017年才正式與妻子結婚。（kamo01@Instagram）

世界盃2026｜奧祖亞和Karla的關係也非常穩定，多年來一直陪伴彼此。(IG@yosoy8a)

世界盃2026｜奧祖亞經常陪伴家人 享受天倫之樂

世界盃2026｜就算再忙，奧祖亞仍然會抽時間陪伴家人。（yosoy8a@Instagram）

儘管球員生活忙碌，經常要訓練和比賽，奧祖亞也會抽時間陪伴家人。在奧祖亞的社交媒體上，時常會見到關於兒女的貼文和相片，可見那份濃濃的父愛。一有空閒或休假，奧祖亞都會與家人享受天倫之樂，盡好父親的責任，包括出席女兒的生日會、帶家人去遊樂園玩。這位慈祥的父親，也是一位讓人羡慕的好男人。

世界盃2026｜奧祖亞的好男人形象一向深入民心。(yosoy8a@Instagram)

世界盃2026｜奧祖亞不時於社交媒體分享與家人共度美好時光。(IG@yosoy8a)

世界盃2026｜奧祖亞不時於社交媒體分享與家人共度美好時光。(IG@yosoy8a)

世界盃2026｜奧祖亞不時於社交媒體分享與家人共度美好時光。(IG@yosoy8a)