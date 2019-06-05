33歲蒼井優與諧星山里亮太閃婚　圈中「美女與野獸」組合證幸福論

日本女星蒼井優於今日（5/6）宣佈閃婚，對象是曾被連續3年獲選日本最醜藝人冠軍的諧星山里亮太，並將於晚上舉行記者招待會交代結婚事宜。

蒼井優於今日（5/6）宣佈閃婚，對象是曾被連續3年獲選日本最醜藝人冠軍的諧星山里亮太。（《愛情，突如其來》劇照）

山里亮太是搞笑組合「南海Candies」的成員，基於蒼井優曾與組合成員山崎靜代合演過電影《草裙娃娃呼啦啦》，因而透過山崎靜代認識了蒼井優。山崎靜代更充當媒人角色撮合二人，最後蒼井優和山里亮太於今年4月正式交往，現時更已註冊結婚。

山里亮太足足比蒼井優大9年，為搞笑組合「南海Candies」的成員。(ryotayamasato@Instagram)

33歲的蒼井優一向喜歡比她年長的男生，是次亦一樣，山里亮太足足比她大9年。然而過往蒼井優的戀愛對象，也是比她年長同時相貌不錯的男生，包括47歲的大森南朋、44歲的鈴木浩介，以及與38歲的岡田准一，也是最矚目的一段戀情。然而，氣質滿滿的蒼井優卻宣佈與一個連續3年獲選日本最醜藝人冠軍的山里亮太結婚，加上二人僅只拍拖兩個月，突如其來的結婚消息讓人甚為震驚。

這樣的組合難免會讓人想起「美女與野獸」，亦相信每個人都會暗地裡談及過其他情侶的外觀合襯與否，但一段感情好與壞真的是以雙方的容貌為標準嗎？

氣質滿滿的蒼井優與諧星山里亮太閃婚，讓人震驚。(Vcg.com)

對於愛情，只要當事人感到幸福不就行了嗎？然而，美國佛羅里達州立大學和德克薩斯州南方衛理公會大學曾做過一項研究調查，以了解當女性和一個不那麼有吸引力的男人相愛，他們的關係會否更成功和持久。大學邀請了年齡為20歲至30歲，同時結婚不到四個月的113對新婚夫婦進行調查。調查方法是首先為每位參與者拍下全身照，再讓研究人員根據他們的外貌和身體吸引力評分，分數在1-10分之間，亦向參與的新婚夫婦進行了一項有關節食和外表的問卷調查。

蒼井優一向被指充滿氣質，現已找到最愛，並與山里亮太結婚：

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從以上調查中發現，當女性的另一半外表太出眾，對她們來說或會造成不必要的壓力，會傾出一切令自己的外表和身材能變得更優秀，務求讓自己配得上男方；至於擁有平凡外貌或不是具有太大吸引力的男性，與外表出眾的女性戀愛，男性會產生一種「幸運」的想法，並且較為體貼，願意取悅另一半，因此女性會從中獲得更大的安全感，雙方關係也會來得更長久與幸福。

借助參考研究的結果，與娛樂圈的3對坊間認定的「美女與野獸」情侶例子，不知你又會否同意這結論？

李佳芯

李佳芯(aliaime@Instagram) 李佳芯(Ali) 的感情生活一直備受關注，其男友ViuTV主持陳炳銓更被外界稱為相貌平平，更提及完全配不上Ali等負面說話，但他們並沒有因此而令關係變差。不少情侶都會愛得高調，用所謂的恩愛舉動去力證自己的愛情，然而Ali與陳炳銓卻懶得用說話去向大眾證明什麼，一如既往的正常交往，連放閃都非常低調，只會分別在社交平台上貼出獨照。 近年，雖有傳陳炳銓身邊女伴多多，令他們的關係急轉直下，但Ali於訪問曾指出：「現在覺得很舒服，我們互相都有信心的。」來回應所有傳聞，令人感到他們的感情仍然非常穩固。

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鍾嘉欣

鍾嘉欣(chungkayanlinda@Instagram) 有「嘉欣BB」之稱的鍾嘉欣(Linda)，為眾多人的女神，外表出眾以及性格乖巧的她理應能找到一個無論外貌與其他條件都優秀的伴侶，然而她不是未試過與一些坊間認為擁有優厚package的男士在一起過，只是無論對方的條件有多好，都終敵不過考驗，唯獨是現在擔任脊骨治療師的老公Jeremy Leung能夠給予她所需的愛。 2016年，鍾嘉欣誕下愛情結晶品Kelly；兩年後也誕下兒子Jared，現時長居於加拿大的鍾嘉欣，偶爾回香港工作，過着幸福少奶奶生活，不過要面對放棄多年來辛苦建立的演藝事業，大概也會有着不捨得的情意？但鍾嘉欣回港工作接受媒體訪問時，和社交平台上的近照，也會流露出她幸福的笑容，後悔、不捨？似乎沒有。

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李亞男

李亞男、王祖藍(Vcg.com) 李亞男與老公王祖藍在形象和外型上面對着相對大的差距，當初不被看好的「長短腳戀」卻幸福得很！近日，王祖藍在社交平台上載了一段為李亞男剝蝦的短片，也令人大感羨慕。他們於2006年相愛，直至2009年復合，2015年結婚，歷盡一關又一關的困難，才能開花結果。 一開始的他們，所面對的不只是觀眾的閒言閒語，更加需要面對旁人的奇怪目光，而有指王祖藍在全港直播的台慶節目求婚之事為一場「大龍鳳」，就連拍婚照亦予人作一個娛樂話題，受盡冷言冷語。直到婚後，王祖藍因停下大部分工作陪伴懷疑有抑鬱徵兆的李亞男，令外界一一看在眼內。多年時間相惜相守，能夠找到一個同甘共苦的老公與愛女Gabrielle共度餘生，實在是非常幸福。

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從來，大部分的童話都是王子與公主配，或許在這樣的因由下，讓人無疑產生幸福就必定是「美男、美女」配的觀念，但若然這樣的配搭當中存在著互相猜疑等各種問題，又何來會幸福？感情的事，還是找個性格與相處過程都最適合自己的吧！

畢竟樣貌與身型會隨時間而改變，只有內在美是永恆不變的。

（資料來源：news.com, ScienceDirect）