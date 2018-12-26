阿嬌終於結婚了，作為女生，我們會更真誠地送上祝福，大概感覺是得來不易。男方也是個有經歷的人，跌撞過，在某個微妙的時刻，兩個人走在一起。 的確愛情裡，沒有嬴在起跑線的概念，更不是先到先得。在起跑線上蓄勢待發的人，更多的是為他人作嫁衣，永遠走不到終點。 例外是少之又少。

每個人的情路，都像上演著一場接力賽。初戀如同接力賽中的第一棒，總是難忘，總是毫無顧慮地向前衝，可能有點笨拙，但這就是初戀獨有的熱血。然後，你漸漸會遇到更多人，心態上成為第二棒、第三棒，你付出了，但可能會徒勞無功，你永遠不是衝刺那位，而是幫助他未來的另一半做「好老公培訓」。

不像初戀般深刻，也不是那個與你白頭到老的另一半，這些人，就如站於第二、二棒的人一樣，都是過客，被遺忘的一群。不少友人說過，找男朋友不要找初戀，或者拍拖經驗少的男人，原因是「唔想幫人教老公」。

有些女生，像永遠徘徊於二三棒，看著本來接棒的，跑過終點，自己卻落單了。現實中也確有不少人人眼中明明是天生一對的，卻原來只是彼此的過客。更可怕的是一次又一次，成了「老公訓練員」前度都成了別人的丈夫。是老天的玩笑，還是自己的錯算？圈中的典型例子有她......

廖碧兒現在仍然單身，但她一個個前度，都出落成「好男人」。(IG@berniceliuofficial)

點擊看她的歷任前度，個個都活得更出色：

拍拖本來就是個不斷互相影響的過程，讓對方了解另一「物種」的習性。譬如女人愛被哄，生氣時需要擁抱。男人需要空間，吵架時寧願冷戰也不要正面衝突。經過多次的練習，男女彷彿都更明白對方想要的是甚麼。

如妳是最後一棒，那恭喜妳。妳是別人眼中坐享其成的一群，「唔想幫人哋教老公」的「人哋」。曾聽過有女生說：「我所有ex都結哂婚，你睇我幫人教咗幾多老公出嚟！」是timing不對，還是本人有問題？不知道，也不用深究。

能夠成為最後一棒的人，總是最幸福的（起碼那一刻是）。看看圈中不少浪子，有過多任女友，你以為他會是「無腳雀仔」，竟然最終還是有人把他們「收服」。是對的時間對的人？大概更要多謝他們的無數前度。

除了曾經和阿嬌「驚天動地」的那個他，還有又快再為人父的天王郭富城，圈中不少被收服的浪子，和他們衝過終點的，又是怎樣的女生：

+ 19 + 18 + 17

愛情好比一場接力賽，然而可悲的是，沒有人會告訴妳，妳是跑第幾棒，直至你交棒或是衝線的一刻。當妳毫不留力地往前衝，不斷付出，最後才發現要重頭跑過。面對聽天由命的法則，有人會選擇留力，有人會把每一場賽事都當作最後一場。沒有對錯，人都會累嘛。

致仍在賽場上拼搏的人們，努力跑好下一場吧，要相信總有一天，你是衝線的一個！

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