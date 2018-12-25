【單身族】網民選厭世時刻top5　空姐、律師成不想交往對象頭十？

其實自己一個更開心，聖誕節看見街裡愛人一對對，難免略感孤寂。

踏入適婚年齡，近日筆者身邊好友都在社交網站上，宣布結婚消息，大曬求婚片段。本應替好友感開心，但當想到自己身邊空無一人時，內心不禁酸溜溜，變得沒有心情，默默地關掉電話。

今年也有不少明星結婚，陳凱琳和鄭嘉穎便是其中令人羨慕的一對。（VCG）

延伸閱讀：

【阿嬌結婚】愛情3金句 「拍拖論」藏哲理 年輕遇對的人未必好

【賈靜雯再婚】曾遭家暴離婚 9年差姊弟戀成正果：因你我變完美

【江若琳】兄弟變夫妻 蕭潤邦親製愛心老婆餅：讓她不再當女漢子

【苟芸慧結婚】婚照盡顯曲線美 避重就輕突出「有前有後」

【鄭嘉穎陳凱琳結婚】相差22年曾不被看好 為女友戒煙戒蒲證真愛

從不喜歡孤單一個，可惜偏偏孤獨一個。 《從不喜歡孤單一個》

對單身族而言，「婚訊」這個詞語像是禁忌般不能提及，除此之外，他們遇到不少狀況時，也會較為敏感，瀕臨洩氣的邊緣。交友程式SweetRing日前進行一項調查，列出單身族感到最厭世的5個時刻，不少網民深表認同，排名如下：

一般人單身9個月，容易感沮喪，希望身旁有人陪伴，是最煎熬的時刻。(《螢之光》劇照)

因為寂寞，所以未能融入歡樂氣氛，強顏歡笑背後，其實充斥負能量，讓人感到無力。單身愈久，這種感覺愈強烈，調查顯示，一般人單身9個月，會是最煎熬的時刻，容易感沮喪，希望身旁有人陪伴。

單身的人結識不到異性，原來或與職業有關，由於工作繁忙關係，故性格或會在無形中變得強烈、難以接近，使異性卻步。日本網站R25於本年邀請200名男生參與調查，並選出最不想交往的女性職業top10，排名如下：

+ 6 + 5 + 4

找不到合適人選，勉強沒有幸福，還倒不如一個人，交友程式於本年的調查發現，七成香港受訪者對感情的態度是「遇到適合的人就結婚」。不過，去年的調查則發現，單身族其實也不是很開心，平均快樂指數僅得50分，而影響指數的因素中，感情狀況排次位，可見一個人後，亦不見得能獲取幸福，常希望身邊有人陪伴。

其實快樂與否，取決於心態。寂寞因自我否定而起，只要提起自信，接受和努力改善自己的不足，多與身邊的人結識和交流，相信自己會變得開朗，並散發個人魅力，到時不論有沒有拍拖，相信也會感到滿足快樂。