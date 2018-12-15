努力煮他最愛的榨菜肉絲湯米　永遠不符他的理想不僅是那碗粉...

日本料理中，有「走り」一詞，指產季剛開始要搶先品嚐；「旬」是到了最當造的美味時刻；而「名殘」則指產季結束，讓人回味。有點像愛情，開始、熱戀、至於接下來是延續，是結束。即便如此，曾吃過的、愛過的，總會在你心留下位置。

榨菜肉絲湯米，一道再普通不過的菜式。越普通，越難弄得好吃。維繫關係一樣，從來也是說易行難。

「我其實鍾意食All Day Breakfast做早餐多啲。」Suki無奈道出。而偏偏男友最愛的，是熱燙燙的榨菜肉絲湯米。還要特定的某一家。置於不顯眼的小巷裡，頂著暗紅色的帳篷，店舖就是廚房，只容得下身兼廚師的老闆和負責下單的老闆娘兩人。外面放著三張圓桌，人流總比椅子多。幾乎每個週末，她都會陪男友早起來排隊，快快吃完，匆匆離開。因為人太多，剛擦完嘴就不好意思賴死不走。

我最愛All Day Breakfast，卻只有陪他吃榨菜肉絲湯米。（vcg）

喜歡吃All Day Breakfast，是因為沒有時間限制，睡飽才起床。偏偏那家賣榨菜肉絲湯米的店，只開到早上十一點。每到九點，他們就要坐車過去。「無所謂，佢鍾意咪陪佢囉，但佢從來無諗過要陪返我。」要是夠美味，相信多艱難都有人願意等，當然，甚麼黑糖珍珠奶茶另計。「的確係好食過茶餐廳嘅，但無佢形容得咁誇張地好食。」看到他每次都吃兩碗，那滿足的樣子，她想說掛著熊貓眼也心甘情願。

偶爾想當個廿四孝女友，男友太累起不來，她就外賣給他吃。還要被只愛做堂食的神經質老闆嫌棄，分湯上？他一邊做一邊罵著髒話。日子久了，他也認得她了。待他心情好時，會告訴她從前在大酒店當大廚時的豐功偉績，也不小心透露了做榨菜米的要訣。

他最愛這榨菜肉絲米店，卻突然......（vcg）

突然有一天，店家無聲無色地倒閉了，連暗紅色帳篷都清得一乾二淨。為了不讓男友失望，她決定自己學著做。得知老闆用的是東莞米粉，加上台灣榨菜，她都預先準備好。晨早流流跟師奶們你推我擠，就是為了買到新鮮而部位又好的豬肉做成肉絲。忙東忙西後，最終完成一道自覺跟老闆做的有七成相似的榨菜米。「好味，不過米粉太硬。」、「好味，不過湯太咸。」、「好味，不過湯唔夠鮮。」、「好味，不過肉絲太嚡。」⋯⋯他總能在雞蛋裡挑骨頭。

不僅是那碗榨菜肉絲湯米，他對她也是諸多挑剔。脾氣不好、上進心不夠、太煩、看書不夠「有深度」⋯⋯「可能由始至終，我都唔係一個好嘅女朋友。」 Suki慨嘆。更讓她耿耿於懷的，是他可能仍未放下的前度。她也認識他的前女友，是個相貌可人、身形凹凸有致的空姐。而她，只是他同公司的一個小小文員。一次大吵，他曾經衝口而出：「我以前嗰個都唔係咁。」當時狠下心腸執意分手，卻還是不爭氣地原諒對方。

自覺跟對方的前度有距離，而更可怕的，其實是她和他之間的距離。

無論多努力，也不是心中的那一碗，其實就像我們的關係。（vcg）

把東莞米粉在煮前都先浸軟，再洗掉台灣榨菜的鹹味，她把「不足」逐一修正。惟獨湯頭怎樣煮味道都不對，也是老闆當初死不肯透露的，大概是店家的秘密吧。別誤會，故事沒有走歪成恐怖血腥電影。不知不覺，跟他一起兩年多。有天她終於累了，拼命的付出， 卻老是得不到被愛的感覺。

那一碗米粉，她永遠都做不好，就像她永遠做不到他理想的女友一樣。

她主動提出分手，而他並沒有挽留。

然而，本屬兩個世界的人，以為單方面遷就能成就屬於二人的關係，可惜只是一廂情願。

做不出完美的一碗，是因為跟本不了解致勝之道。（vcg）

在店家吃到好吃的，沒有人會教你怎麼做。在戀愛中，也沒有人能告訴你致勝之道。所謂的愛情專家，只是紙上談兵，食譜也只是食譜，效果卻是因人而異。皆因人與人之間，充滿著變數。 儘管材料和煮法一樣，也未必做出他心中那碗完美的榨菜肉絲湯米。

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