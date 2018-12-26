【學拍拖】女生在心愛的人面前會逆齡生長　睡前小故事為甜蜜升溫

「 好夜啦，快啲瞓。」 男友

「 不如你講個故事哄我瞓。」 女友

「 ……」 男友

男友在電話的另一方大概已經在大翻白眼，儘管千萬個不情願，他還得要發揮考三分鐘個人短講的即興能力，想個適合女友的睡前故事。隨便說一個耳熟能詳的，她嫌無聊，想個創新的，她又嫌太重口味。男友們應該都有同一個疑問：為甚麼妳們要聽床前小故事？

男友心想：「 又嚟？放過我啦好嗎？」《單身男女2》電影劇照

她總是想被當作小孩

「幾歲人呀，仲講故仔。」友人在討論此話題時不禁吐出心聲。而在另一半前裝小孩、耍幼稚，是無分年齡的。偶爾睡不著，她就撒嬌跟他說想要聽故事。當然，絕大部分男士都不會視為撒嬌，更別奢望會受落。也許她們要的不是一個多動聽的故事，而是另一半的呵護和安全感，把她們寵得像「小孩」一樣。情況就像戀人互稱「BB」一樣，都已經是牛高馬大的人，還叫對方「BB」？

一個動聽的小故事，可以幫你們提升愛意：

她只是不想掛電話而已

有沒有發覺，通常女友提出說故事的要求，都是在聊電話的尾聲。也許你在想，都已經三更半夜了，明天又要上班，還說甚麼故事，從前沒故事聽你也睡得好好的。嗯⋯⋯從前你沒有女友也是生活得好好的不是嗎？她要聽故事，也許是不想那麼快掛電話而已。不敢直接說「多聊一下吧」，就只好用說故事當作藉口。要不是這麼為難的話，就順著她意吧。

《志明與春嬌》電影劇照

就當作一種情趣吧

坦白說，喜歡叫男友說故事，就是欣賞他的「睡前創作」。好聽點就是創作，其實就是「亂咁噏」。真佩服他可以從一個看似浪漫的開頭，說著說著就變成了喜劇，甚至是鬼故事。有時候，筆者還會一起加入「創作」，隔幾天還可以出「續集」。與其把我的快樂建築在他的「痛苦」之上，倒不如一起把它變成快樂，就當作是情趣的一種吧。

最後還是要跟男友們說一句，真是苦了你們。講唔出？上網肯定有不少抄考材料吧！

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