澳洲19歲Sugar Baby自述　每星期淨袋7千元：我們從沒親密關係

（《雛妓》劇照）

援交、PTGF（Part time gril-friend）、PTBF（Part time boy-griend），還有Sugar Baby與Sugar Daddy或Sugar Mammy的關係，由上年紀的富有男人或女人出錢「照顧」年輕貌美的女生或男生。在他們眼中錢絕不是問題，他們大部份過的都是奢華生活，因此他們對Sugar Baby十分慷慨，請他們旅行、讓你們體驗富裕生活，說穿了，有點像「包養」。

（《雛妓》劇照）

當然，在不少人眼中，以上種種不用分得那麼細，不過都是以肉體或美貌換取利益。最近網上就有年僅19歲的Sugar Baby公開她與Sugar Daddy的日常相處。

19歲的Gemma來自悉尼，她有一位38歲的Sugar Daddy，每星期他都會給予她1000美元（約HK$7,800元）的零用錢，又會不時送禮，作為交換，Gemma每月需要見他一次，偶爾也需要打電話給他。「他住很遠的地方，所以我們主要透過電話聯繫，我也從未與他有過任何親密關係。」

（《雛妓》劇照）

外出時，他們會如一般約會，喝杯咖啡、吃午餐，或者他會帶她瘋狂購物，只要是她定晴看過一眼的，他都會爽快的買下。名牌服飾、手袋、著名設計師設計的鞋等。「初時我不是太習慣這些禮物，他曾經叫我寫下一份『意願清單』，好讓他每次來找我時，再給我驚喜。」Gemma形容他們相處得非常好，在第一次見面後，他主動提出每星期給予她1000美元的零用錢。對於一位喜歡時裝又愛飲飲食食的19歲學生而言，這零用相當不錯。「我跟他的關係從未涉及性，也沒想過他會對我如此慷慨。」

一開始Gemma只是出於好奇，在尋找Sugar Daddy的網站上登記，雖她說自己不是一個活躍用戶，但至今網上仍有她的資料。不過網民似乎都一面倒擔心這位女士的前途，不明白她為何不找份正當職業以外，又覺得只要對方尚未要求「回報」，當然更多是不信她提到的沒有性關係。而現實中Gemma最近也與人交往，但對於這位Sugar Daddy的關係，似乎仍會繼續下去。

+ 8 + 7 + 6

愛情與性外，他們可能最需要......

自述故事的真實性有多少，又或Sugar Daddy心底真正想要的，我們從來難以求證。

也許有不少的Sugar Daddy與Sugar Mammy會用錢來換取他們認「安全」的關係，看錢份上，Sugar Baby理應不會背叛；又有一種控制的快感，有錢使得鬼推磨，Sugar Baby在貪圖物質滿足之餘也為沉悶的日常帶來樂趣，各取所需。至於會否涉及性，且看雙方如何協議，說穿都是場明買明賣的交易。

看似是光怪陸離，但當窮得只有錢，愛與性以外，要是只渴望被關心、有人記得的卑微願望，你說還能比這更悲哀嗎？

Source：Dailymail

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）

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