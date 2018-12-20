南豐紗廠情侶裝絕配打卡　簡簡單單是刻意經營：他要我幫手畫眉

「夾」、「襯」總與關係緊扣，人們相信，只要是夾又襯的二人，方能在一段關係完滿彼此。如果相信衣着能反映性格，那麼情侶或是夫婦間的穿搭，又會呈現一幅什麼質感的晝面。

Marco（23）﹕Sales Winnie（19）﹕大學生 二人交往一年多

（梁苡珊攝）

相約於荃灣南豐紗廠，在那12月的陽光下，二人以一黑一白的配搭行過來。簡約的剪裁，她以白色珍珠頭夾點綴；他則以與黝黑膚色相配的銀器襯托。同穿黑皮鞋原來是因為：「我哋都唔鍾意著波鞋。」

同樣喜歡簡單風格的二人，原來是這樣襯衫的....

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最心動的那次靚樣......

最靚，不約而同說是大家的黑白look，說是簡單又美麗。追問下去，最深刻的是與黑白相反，鮮艷的紫色。

Marco﹕佢好多套我都覺得佢好靚，一齊之後係大家都越著越靚。但最靚嘅一次著件紫色格仔裙，平時佢好怕著鮮色覺得唔襯，但都係睇你點襯。咁嗰次就幫佢襯咗件素色上身，我覺得好靚。

至於Winnie最記得的，是某一次在公司見到他的背影。

Winnie﹕當時佢著恤衫，打底就著背心，咁佢就喺公司搬緊重嘢，望落覺得佢好大隻，幾吸引。事後先發現原來唔係。（Marco﹕可能當時搬重嘢先催谷到肌肉出嚟。)

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最唔掂的那個地獄Look......

對望而笑得好開懷，大慨所有情侶都喜歡稍稍取笑對方。回想過去的衣著，他們說是成長過程，她從前中分長髮，現在學會髮型也會影響整個裝著，開始會用髮夾與髮尾油；他也由飛機頭與剷青，稍稍留長。

Marco﹕第一次見佢好「紅」，化妝又偏紅，頭髮又染紅，衫都好似係紅，好紅真係。（Winnie﹕嗰排鍾意紅色嘛）我會想掉晒佢以前嘅緊身冷背心同一字膊，太「ABC」，又太普通女仔Look，我唔喜歡太普通女仔Look。不過有好多佢都自發處理咗。

相識於一同工作的服裝店，那個第一眼卻令Marco印象深刻，他記得她的紅；同樣是顏色出事，她也記得他的黃。

Winnie﹕當時啱啱拍拖，我好鍾意佢著Earth Tone顏色嘅衫，但佢有次著件黃橫間上衫身，再加Earth Tone褲，我係鍾意，但同一時間太多，佢又瘦，好似條蕉。依家見到黃色都叫佢唔好再著。

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為記錄二人穿撘的日常，他們開了一個共用的IG：

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