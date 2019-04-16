許志安與鄭秀文多年經歷離合，結婚五週年之際卻傳出許志安與黃心穎在的士車廂中纏綿的片段，兩人各背另一半出軌。偷情片段傳出後，最令人關心的是兩人的另一半鄭秀文與馬國明此刻的心情。事件嚗光後，許志安立刻召開記者會交代事件。

許志安在facebook上回應與黃心穎車廂偷食事件，自言做了一件不可能被原諒的事，連自己也無法原諒自己。（許志安 Andy Hui@facebook）

許志安於記者會上表示自己做出了不能原諒的事，形容這樣的自己為陌生與噁心，控制不到自己起了色心。自覺不知所謂，因為自己的錯誤令身邊人受壓與痛苦，犯了個很大的錯誤，迷失了自己，更加愧對Sammi，直言「我是一個壞了的人」。對於偷情事件，相比指責偷食的許志安與黃心穎，更需關顧的是鄭秀文與馬國明的心情，浪子回頭應否原諒，到底是浪子回頭金不換還是一次不忠百次不用？

許志安與黃心穎傳出在的士車廂中纏綿的片段。（IG_jacquelinebwong）

首先要確認 浪子真的有回頭一日？

許志安與黃心穎曾經在慈善節目中手拖手獻唱。(IG_jacquelinebwong)

出軌不是意外。面對誘惑，成熟的人是會先考慮後果，深明出軌對關係所帶來的傷害而避開不必要的誤會。出軌的人總是在找藉口為自己辯解，不論他的理由有多爛，重要的是他有否為此事真誠地感到內疚與後悔。若他沒有前科，且真心道歉並盡力抹掉所有讓你不安的因素，許下承諾保證不會再次出軌，用行動證明有心與你繼續走下去，可能這段關係還有可以挽救的機會。要知道被出軌者是有多愛，是有多大的勇氣才可以原諒出軌者，機會只有一次，若出軌者之前已經有過出軌的問題，你就應該明白他其實根本沒有回頭的打算。

黃心穎經常與許志安一起出席聚會，關係密切：

出軌的問題也許不在第三者身上

黃心穎曾於社交平台表示對許志安的欣賞：

黃心穎和馬國明因拍攝《宮心計2》時認識，其後發展成情侶關係。（IG_jacquelinebwong）

這並不是為出軌者找藉口，更不是要你為雙方關係的破裂負上全部責任。只是想想你有多久沒把愛說出口？冷靜過後，第一個要正視的問題應該是甚麼時候開始兩人的關係出現裂縫。最初他隨便的一句說話也把你逗得歡喜，漸漸相對無言，見面次數減少了，只剩下每天的幾個短訊，麻木了的兩人應如何重新建立關係？也許是因為出軌這晴天霹靂的一刻，感覺努力建立的將快要失去，卻諷刺地引領你們正視二人的問題，將一直閉口不提的問題攤開，前所未有般合力審視彼此的相處方式。

黃心穎和馬國明因拍攝《宮心計2》結緣：

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原諒並不代表要對出軌隻字不提

鄭秀文和許志安的愛情經歷不少風風雨雨，今年是他們的結婚五週年紀念日。（IG_sammi_chengsauman） 要原諒出軌者的背叛並不是一時三刻就可以，要放下不安感，重新建立對他的信任，可能是要花數個月，甚至是數年的時間。首先要對出軌者表達你的感受，要令他明白你正經歷的痛苦與心碎。抒發並不是要將他嚇怕推遠，只是一直不坦承面對自己情緒，只會為往後帶來負面影響。而相對的，你都要讓他對你坦白，了解他出軌的原因，讓對話誠實且溫和的進行，不要用消極的方式處理也不要就此事攻擊他。觀察他是否願意與你交流，為出軌承擔起責任，根據他的行動判斷他是否真誠悔過。

許志安與鄭秀文28年來經歷離合，最終挽手步入教堂，卻發生「安心偷食」事件：

是時候結束出軌帶來的傷害

許志安與鄭秀文曾經分手，當許志安現身鄭秀文演唱會為表演嘉賓後，希望兩人能復合的呼聲不斷。（網上圖片） 無論最後兩人是復合還是分手，也不要將出軌的傷害延續下去。若可以重新走在一起也是可喜的，不要讓你們的關係糾結於第三者身上，既然決定了向前走，這時你要專注的應該是重修二人的關係，而非他人的生活。若他真的無法挽回你的心，那就無謂勉強，放下這段殘缺的關係，勇敢地向前追愛，不要把怨恨和憤怒帶進下段關係裡。你應為自己曾努力面對這樣的難關而感到自豪呢。

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