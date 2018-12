Lonely Christmas獨自過唔使灰？戀愛有益身心，特別是「單戀」！

記得一年,與數位好友都在同一年的聖誕前夕失戀了,不覺傷心,只是一夥女生窩在房間內大播「Last Christmas I gave you my heart…….」歌詞一點都不浪漫,因為接下來的一句,聖誕的第二天,歌者已經失戀。我們都愛跟着唱:「This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.」