Lonely Christmas獨自過唔使灰？戀愛有益身心，特別是「單戀」！

記得一年，與數位好友都在同一年的聖誕前夕失戀了，不覺傷心，只是一夥女生窩在房間內大播「Last Christmas I gave you my heart…….」歌詞一點都不浪漫，因為接下來的一句，聖誕的第二天，歌者已經失戀。我們都愛跟着唱：「This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.」

（《How to be Single》劇照）

現在回望，實在驚訝：年輕真好，怎麼有無限精力再接再厲？走在大街上，即使沒有男友，與朋友伴燈飾與聖誕樹，也覺十分快樂，快樂之餘，卻又很快投入另一段關係。現在？筆者想到人頭人湧湧就頭痛，而單身，竟也變成一種很難改掉的習慣。不過，卻有研究顯示，雖然單身萬歲，但戀愛卻是有益身心，特別是單戀！

（《Love actually》劇照）

即使單戀，也有快樂感覺！

對於戀愛，牛津大學的心理學家Anna Machin的解釋是不浪漫的。她道：「愛情，在神經學的角度來看，就是腦中的『獎勵』，是一堆化學物質與多巴胺。」

她解釋道，相戀或單戀，只要有愛戀的感覺，也有「多巴胺獎勵」，即使你的愛意沒有回報。腦內的「邊緣系統（Limbic System）」一直被視為是負責情感、愛戀的地方。在磁力共振下，戀愛中的人的邊緣系統十分活躍，而這情況在單戀者的腦內，也是差不多的。但這也代表了，腦內負責羅輯思維的部份也會限制對多巴胺的渴求。不過，為何說到那個我們單戀的他／她，我們總是曾做過「錯事」呢？

無他，因為「邊緣系統」如時亦負責或我們平日成「癮」的事。難怪要戒掉那個他那麼難。

（《How to be Single》劇照）

單戀、暗戀永遠完美，因為我們都把他美化了。

那為何我們會愛上一個人呢？是「神經」犯的錯，還是身體需要？

Machin的專業解釋，其實跟一般心靈雞湯無異。她道，我們在戀愛途中，怎樣判斷誰是對的人，誰又是錯的人呢？其實我們都只是「隨心」，誰令我們傷心了，便是錯的人了。但那位暗戀或單戀對象，我們喜歡的，很多時只是自己幻想出來的他。Machin說：「暗戀對像永遠是對的人，因為你把他美化了。」

而蒙莫斯大學專門研究兩性關係的Gary W. Lewandowski教授更認為，單戀是人類進化的產物，而在人類的進化史中，我們並不是一夫一妻的，而單戀或暗戀便提供了我們一個方法，讓我們有空間想像，或有另一個更好、更適合的選擇。

（《500 Days of Summer》劇照）

愛上一個人，往往是好的。

如蝶戀花，即使最後沒始沒了，愛上一個人，往往都是有益的。Gary W. Lewandowski教授就認為，愛上一個人，那人時時覺得跟真的戀愛沒有分別，或許也可以令人感覺沒那麼孤單，甚至可加強自信。

不過，即使沒有科學根據，筆者認為，有那麼一個人，讓你痴迷，住在你心頭，也是幸福的，那管他當下是不是已靠在你身邊。

*趕不及在聖誕節前找情人，也可以在電影中找愛戀的感覺，經典《Love Autually》更是筆者毎年必定重溫：

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Sources：Medium