有報導指柳俊江日前於觀塘與另一名男子涉嫌在公眾地方打架被捕，更被指柳俊江與妻子雷康怡（Florence）正在辦理離婚手續，但柳俊江今日（18日）在Facebook上澄清之前發生的衝突只是一場誤會，直指「柳太是一位好太太、好媽媽，一切問題出於本人的誤解，和毫無理據的衝動」,並指他與太太的關係不變，之後亦會「全心全意愛我的家人」。

對於婚變傳言，柳俊江在Facebook公開澄清雷康怡仍是柳太太。（Facebook截圖）

柳俊江與太太雷康怡於2010年結婚，婚後育有一子一女，不時都會在社交網站大曬恩愛及家庭樂，也曾多次以夫妻檔接拍廣告。然而，兩人自今年在2月14日在半島酒店慶祝情人節後，便未有再上傳合照，只是偶爾會上傳與子女的合照，可能兩人互動少了因而引起旁人對二人關係的揣測。

人稱「柳爺」的柳俊江一向是「愛妻號」，結婚10年，雖然直指二人皆性格剛烈有過不少爭執，卻始終能保持愛情溫度，柳爺曾經與01女生娓娓道來他的愛情觀。

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大學一見鍾情 屯門公路萌芽愛情

大眾對於柳爺（柳俊江）的印象，大概仍然停留在無線新聞台的主播。他2010年除夕離開新聞界，投入動物保育和環保工作，甚少出現在幕前。在大家面前，他是個風度翩翩的新聞王子，私底下則是個好老公。外形高大，說話風趣幽默的柳爺，傳理系出身，大概不少人也覺得他身邊總是不乏女生。他卻坦言「我的戀愛經驗不多，對愛情的看法也比較簡單。」

柳俊江與太太Florence的相遇的確不算驚天動地，在大學餐廳對太太一見鍾情，利用ICQ展開追求，「我不太擅長追女仔。」他卻佔盡地理上的優勢，當時兩人同住屯門，放學後相約回家，一條長長的屯門公路就是他們愛情萌芽的契機。兩人順理成章拍拖，畢業後同居，關係穩定，但令柳爺有結婚衝動的卻是一個生死瞬間。

不少人對柳爺的印象仍停留在新聞主播。（黃寶瑩攝）

與死神擦身而過 認定眼前人

「我覺得一起久了，自然會踏入婚姻階段，只是當時仍然會有點擔心。」因為一次回內地採訪，迎面而來的大貨車讓他與死神擦身而過，「當刻的感受是，人生苦短，不用想太多。最重要還是活在當下，我想和她結婚就去吧！」回到香港，沒有計劃太多柳俊江就向太太求婚。

一晃眼，他們的婚姻踏入第十年，相戀已經十七年。柳爺最難忘的事仍然是小朋友出生一刻。「其實太太本身不太喜歡小朋友，生小朋友這個決定某程度上是因為遷就我，當然小朋友出生後又是另一回事。」他感激太太為自己生兒育女，雖然喜歡小朋友，卻沒有因為孩子分薄了自己對太太的愛，「即使生小朋友了，老婆永遠都是第一位，因為她是整個家庭的支柱，沒有她就沒有這個家。」

柳爺最感激太太願意為他生兒育女：

成為父母後，心思往往都放在孩子身上，話題都是圍繞子女，有時甚至會忽略了伴侶，所以有人稱小朋友是夫妻之間的「第三者」。柳爺卻仍然努力製造二人世界，如夫婦兩個人才一起去旅行。而平日，他也會想盡辦法哄她，途經花店或逛街時看到適合太太的禮物，都會買給她，令他們的婚姻在柴米油鹽以外，仍可以保持戀愛的甜蜜。柳爺言談間也不失幽默本色「其實買禮物給老婆，同時也在讓自己感覺良好，因為可以告訴自己『我真係一個好老公啦！』」

即使相戀十多年，柳爺仍不時為老婆製造小驚喜。（黃寶瑩攝）

柳爺也不時與太太放閃：

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坦言二人性格剛烈：說錯話收不回來

然而，人與人相處總是需要磨合，恩愛夫婦也難免會有摩擦。柳爺也坦言他與太太都是性格剛烈的人，常常為了小事爭執，「有時可能我睡覺扯鼻鼾吵到她，就會惹她不滿，繼而就會有摩擦。」他覺得夫妻間有爭吵很正常，最後和好如初就好，「最重要是第二天，大家主動對對方友好，承認自己態度不好。」有時候，社交網絡成為現代人發洩情緒的平台，但柳爺和太太從來不會一時意氣在社交網站上彼此指罵，「我覺得任何事都可以兩個人自己解決，如果單方面在網路上發洩，說錯話也收不回來。」而他也笑言女生的記憶力很強，所以自己就算氣上心頭，有些話也要忍着不說，否則太太一定會記一世。

有摩擦時，只要一個擁抱，一句窩心說話，就可以融化對方。（黃寶瑩攝）

時刻保持關係新鮮感：對伴侶而言 你會不斷貶值

問及柳爺有無經歷過「七年之癢」，他明言只要保持關係的新鮮感，就不會讓另一半受到外面的誘惑，「很多人一起久了，因為太過安穩而懶於經營關係，不會時刻增值自己，打扮自己，所以對於伴侶而言，你會不斷在貶值。」他坦言自己和太太都是對自己有要求的人，出街約會仍然會打扮，事業上也會要求自己有一定成就，一直都會發掘新鮮感，讓大家不會處於無言以對的狀態。「在關係中保持競爭力，自然就不怕對方受到其他人的誘惑。」大概這些，就是保持恆久婚姻的秘訣。

首飾提供：周生生

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