雖說夫妻沒不能說的話，不能做的事，但實情尚有忌諱：前度，因對方曾深深愛過，故若跟他提到相關事情，表面上面露笑容，內心或有多少猜疑，到底前度在他心中，佔多重要地位，自己有哪方面比不上？相處良久，或已吃下不少定心丸，但若如英國薩塞克斯公爵夫人梅根般，新婚僅半年，已觸及這個問題，不知對方能否接受？

哈里王子和梅根公開首張聖誕卡，背景是大婚當天的宴會場地。(@KensingtonRoyal)

臨近聖誕節，哈里王子和梅根公開首張聖誕卡，「薩塞克斯公爵和夫人樂意分享一張攝於5月19日、浮若閣摩爾宮（Frogmore House）婚禮接待處前的新相片。」聖誕卡為黑白照片，可見兩人背向鏡頭，互相摟對方的腰，並看向湖面上綻放的煙火，看似浪漫。

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The similarity between Meghan’s wedding invite with Trevor and the Christmas card with Harry is spooky......To do the same idea with each husband is so weird to say the least #royalchristmascards #MeghanMarkle pic.twitter.com/2gKZGy2q70 — annasabreze (@annasabreze) 2018年12月14日

梅根與前夫的婚禮邀請卡，跟這次的聖誕卡，有著幾分相似。(Pinterest) 不過，有眼利的網民發現，這張相片似曾相識，原來梅根認識哈利前，曾與前夫Trevor Engelson，拍攝近乎一樣的照片，並印於兩人的婚禮邀請卡上，歡迎好友出席見證。該邀請卡同為黑白相，兩人同樣背向鏡頭，可見梅根依偎著前夫，動作如聖誕卡照片般，左手伸向對方的後背，望向海洋遠方，感覺舒適寫意。

聖誕卡可圈可點，雖有網民批評哈里和梅根背向鏡頭，而且還是黑白照，不過亦有不少網民大讚設計獨特，甚具特色，而且這次的拍攝手法，或許僅是偶有相同，相信哈里亦不會在意。知道對方與前度的事，有些人或會感到不是味兒，怕自己不是唯一，但愛情建基於信任，只要雙方互相給予安全感，其實前度亦不過是歷史，即使再次提起，現時的感情，也不會有任何動搖，他仍是愛你的一切，習慣你的存在，因此一時動氣過後，就包容對方吧﹗無謂讓現時的感情，無故出現裂縫。

按照英國王室傳統，王室成員會挑選最喜愛的照片製作聖誕賀卡，除了哈里和梅根，查理斯王儲和威廉王子亦分享家庭照作為今年的聖誕賀卡：

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（參考資料：英國《太陽報》）