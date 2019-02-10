情人節除了是屬於天下情侶的日子，不少曖昧中的男女都藉情人節約會告白心意，開展關係，也是速配約會（speed dating）的旺季，單身一族結識對象的契機。赴會要悉心打扮一番，最後別忘以相稱的香水點綴，即使話未出口，香氣總先為你奪取別人的注意，塑造形象，留下印象。然而，是好是壞，沒有絕對，還看自己與對象的品味是否相同，也關乎緣份。 01女生編輯部邀請了6位男女分享他們跟香氣的故事，並就4款成分迥異的香水，分別從男女不同視角演繹香氣帶給他們的聯想，看看有何不同，原來女生覺得溫暖、溫柔的香氣，隨時在男生眼中猶如一碟餸﹗

「我早已習慣 你的迷人香水味 只是情意 隨著慢慢散去

你的氣味 若能殘留一點 我能多少記住甜蜜的感覺」

—《香水》謝霆鋒

每個人都有一種獨特的味道，每種味道都代表著一種揮之不去的記憶。擁有特殊香味的人相比美麗的外表更令人印象深刻，記憶像是為那香氣特地開了一個專屬的文件夾，儲起所有關於那個人的印象。從人海中忽爾飄過的氣息勾起了腦海中充滿情感的回憶。就讓氣味替你說故事，道出那些未能細訴的心聲。

海洋的味道對我來說很吸引，因為我會想起與她一起看海的風景，只是放空已經好舒服。 Moe

Moe 用氣味記下與她看海的風光 Moe像個大男孩，以初生寶寶的氣味形容自己。「我一直都是個大細路﹗」淘氣的對答與悠悠大海相映成趣，他最享受與她坐在南丫島碼頭，吹著海風，這時的海風是清爽而甜蜜的。不必費心設計的約會，兩人的身影於夕陽下靠得更近，分不清是陽光還是她指尖的溫度，漸漸微弱的陽光糊掉了兩人影子，失焦的美簡單也令人珍惜。海風把她身上微甜的氣息，柔柔地吹進他的心坎裡。「要是為女友設計一瓶香水，我想會是海洋的味道。當她噴上身，我便想像一起看海的風光。」 對他來說，每次戀愛都像初戀，而這是帶著海洋氣息的戀愛。初戀，大概就是如孩子般直接單純地去表達愛的一件事。

他說他完全不知道我噴了香水，其實我是有點生氣。不過他有嚴重的鼻敏感，所以我原諒他，不過最後我們都是分手了。 Pricilla

Pricilla 生氣 因他忽略了她的香氣 分開了的這幾個月，Priscilla看似全放下了，取消了社交平台上的好友追蹤，不願再窺探。她繼續在過多姿多采的生活，學瑜伽、跳綱管舞，沒有一刻是閒下來的。看到桌子上的香水瓶，她想起那個曾經在情人面前小鹿亂撞的自己。每次約會她都會擦上不同香味的香水，當中最喜歡的還是淡雅的茶香。「因為我想如茶香一樣平靜。」 猶記得初次約會，她總是先收起本來的個性。「我會噴上大眾易接受的香氣，初次約會還是偽裝一下，慢慢才表現真我。」然而，原來無論她如何精挑細選，所認識的男生最多只能分辨她有噴香水，卻不知是何味。最叫她心痛的，是最愛的他連最基本的分別也發現不到。明明知道無可能再遇見，但總感覺被他的身影縈繞著，月台上、咖啡店、大街上，她聞到那種熟悉的氣味，令人懷念的記憶紛湧而至，她開始想念他了。

適合我女朋友的香水應該是沉靜而低調的，有種怪怪的質感。因為對我來說，她是個怪怪的女生。 阿京

阿京 她的香水就是令他最安心的氣味 愛是一種細膩的關係，氣味擔當著溫柔的角色，讓阿京好好的思念。各自在忙的兩人，這天終於久違的約會，她再次噴上那款熟悉的香水，那個同居前他每天都會聞到的味道，不是特別的驚艷，就單純是屬於她的味道。「當我擁抱她時，湊在她頸上，聞到那種香水味，便令我安心。」其實真正令他安心的，是他口中說著那怪怪的女生。從來，他都不在意香水中的成分，只要是他所愛之人的香水，自自然然賦予專貴的意義，叫他著迷。 他未必能作出海枯石爛，天長地久的承諾，與其去關心遙不可及的未來，他更在意此時此刻。相比起得到婚姻的加冕，找到適合彼此的相愛方式更重要，沒有苛求的狀態剛剛好。

我會跟隨自己的喜好去挑選當天噴的香水，很少為了遷就男生，因為我覺得遷就別人不如做自己。 Alice

Alice 由順從到做自己 我有我淡然的味道 我們的生活模式充滿矛盾，他喜愛甜膩的香氣但Alice偏愛淡然的，曾經習慣順從，覺得只要他陪在自己的身邊就足夠了。卸下他的束縛後，發現可以按自己的感覺去生活真好，這才明白自己的人生，沒有必要去討好誰。因為你的真實而讓對方愛上你，才是最難得的情感。

味道最特別的地方是，有時候無意間聞到的一種氣味，會令我聯想起她。 梓維

梓維 氣味 決定距離 「我有嚴重的鼻敏感，隨意飄過的氣息也會令我鼻水直流，如果身邊的人噴了款令我特別敏感的香水，那天可以說是生不如死。如果女生身上的香味太濃烈，我會盡量不要靠近她，要是非不得已的話，那我的鼻子會很難受。」 敏銳的嗅覺決定了梓維與別人相處的距離，及他對其他人的觀感。 「味道最特別的地方是，有時候無意間聞到的一種氣味，會令我聯想起她。」 不論是什麼樣的記憶，此刻他正沉醉於那漫長的回憶中。

自己身上的氣味是很Personal的一件事，突然被人品評我身上的氣味令我感到被冒犯。 婷楓

婷楓 品評別人身上的氣味 是一種冒犯 「我上大學時已經有噴香水的習慣，那時候的女生還未開始噴香水。甫進教室，那個男生又在說：每次你經過都會有股香氣，你真的好香。其他同學也因為他的行為紛紛將目光放在我身上，那刻我感到非常尷尬，沒有回應直接走回自己的位置，我不認為他那是發自真心的讚美。」 踏入社會後的婷楓變得更自信，不會刻意討好任何人。自信從來都不是因為得到他人的認同，而是內心的強大。從前是喜歡花果香氣的小女生，現在卻是散發沉穩木調，依據自己的步調生活著的獨立女生。 敏感又細膩的她喜歡觀察別人，同時也期望著有那個他能照顧她的柔軟的心靈，傲氣的獅子座女生心裡住了隻敏感的小貓。

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香水是外型的無形點綴，也是呈現個人氣質的魔法。二人相遇、相知到相愛，香氣迎來第一印象，深交中為氣味注釋，直到某時某地，似曾相識的氣味勾起昔日封存了的形象，引起無窮聯想。情人節與心儀對象約會，想予人怎樣的感覺，對方能接收到嗎？以下4枝成分迥異的香水，3男3女分別由氣味聯想到的女生形象，跟你想呈現的感覺相同嗎？

香水1：Jo Malone English Oak & Redcurrant Cologne

Jo Malone English Oak & Redcurrant Cologne 100ml/ $1,200 橡樹深藏英國童話的神秘森林中，橡木香神秘而溫暖，調和紅醋栗及玫瑰，營造明亮、溫馨的感覺。

男女評語大不同：

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香水2：Guerlain Mon Guerlain Eau De Pafum Florale

Guerlain Mon Guerlain Eau De Pafum Florale 50ml/$800 大量使用茉莉花原材料，從中特別展露了Mon Guerlain的薰衣草和香草香調。

男女評語大不同：

+ 2

香水3：Diptyque Eau Duelle Eau De Parfum

Diptyque Eau Duelle Eau De Parfum 75ml/$1,200 採用波旁梵尼蘭為底調，糅合乾淨清透的辛香料，延續出略帶煙熏香氣、細膩體貼的乳香和紅茶茶香。以荳蔻的清香搭配波旁梵尼蘭的甜潤。岩薔薇、琥珀香混雜著龍涎香醇，香氛充滿了交錯與衝突。

男女評語大不同：

+ 2

香水4：Tom Ford Tuscan Leather Eau De Parfum

Tom Ford Tuscan Leather Eau De Parfum 50ml/$1,850 高貴皮革及其質感的熱愛，這款香水捕捉了皮革充滿的動感氣息和平滑特質。夜間盛開的茉莉花和黑色麂皮賦予了它獨特、現代的轉向，天然而精緻。

男女評語大不同：

+ 2

策劃：梁秀雅、李星慧

製作人：潘諾兒

攝影：龔嘉盛（Product）

拍攝、剪接：李賢華

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。