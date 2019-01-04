【愛情地圖】有愛情也有麵包　情侶新蒲崗開店：信任比時間重要

一處再普通的地方，亦因為人，而變得有意義。那地、那人、那一刻，每段愛情中，總有某處別具意義。是仍舊甜蜜，還是早已剩下回憶.....你還記得那處嗎？

「坊間拍拖都係離不開行街、睇戲食飯，雖然我哋真係無時間『拍拖』，但我會覺得咁樣一齊搞間舖、一齊經歷嘅更開心。」 Shuie

（吳鍾坤攝）

店門旁是不同的法包，中間的是貝果、可頌、牛角包，一旁還有較港式的，每當有麵包出爐，就有員工大聲道「新鮮出爐….」

這處是Vincent與Shuie的店，也是二人定情的地方。

兩年前畢業回港的Shuie就任當時Vincent店內的甜品師，一同下班，無數次走在大有街街頭。某個晚上，Vincent如常送Shuie到附近的車站，大慨女性的第六感就是天生恩賜，「佢話有嘢想講，我即刻叫佢唔好講。」不是想把關係留在開口前，而是縱觀這個告白現場，二人身旁是有點污積的橙色垃圾筒，數不清的菸蒂，不遠處還有一隻反了肚的小強，拒絕此刻的他，就不想甜蜜話語錯配隨便的街邊。翌日Vincent識相地相約她到湖邊，預定的說話配上合適的環境，是二人寶貴又帶點搞笑的回憶。

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交往兩年多的二人，今年七月在定情的地方開了這間舖。「都有唔少好朋友勸過我開舖呢年事，但我又覺得，如果你真係信一個人，時間真係咁重要咩？」有人以時間驗證對方的同時，覺得一段關係，走得越長久就越堅固，也許吧。但若是認真看待雙方，該是由初到最後的承諾，時間怎變，信念也不變，是相信對方也是相信二人的關係。

二人一同建立店鋪，也一同構思不少麵包。某年冬至，她突然想吃湯圓，他匆忙到超市買盒現成的湊合，不合口味，倒促成他自家研發擂沙芝麻餡，放到作法有點像湯圓的Begel，成就店內的擂沙芝麻Bagel。

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「開咗舖之後真係見足24小時，唯獨係食lunch嘅時候多數會唔出聲，各自碌吓電話，有返啲自己時間但都係一齊食。」日常Vincent多躲在店內的麵包房忙過不停，Shuie則工房店面兩邊走，「佢好緊張舖頭所有事，品質、啲麵包點擺都緊張，咁我就會跟多兩眼店面嘅事，等佢掛心少樣。」說罷，本身在工房的Vincent又跑到店面，看看剛出爐的牛角包。愛情中不少人說最好理想是找到一凹一凸的組合，但有時，這個配合都是看人為，在說是否注意對方需要，又是否願意因此付出。

日常行政外，曾修讀甜品課程的Shuie也負責店內的甜點。能放在店內出售的，都得經過他的檢收，問到會否因為女朋友身份，而批評時留點力度，他倒是斬釘截鐵的﹕「唔會，直接話好難食。」

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「之前試過整甜品俾佢食，唔係拎出去賣，係女朋友身份整俾佢食，點知佢食完即刻問﹕『吓你諗住拎出去賣？』仲即刻皺眉。」得知是以女朋友身份製作的成品後，才急急補句﹕「咁呢個好食。」

七月以後，二人全力投入店鋪，每天只睡四小時，其餘時間全放在店中，真正相處的時間絕無僅有。試過下班後抽點時間，打算睇戲拍拖，誰知兩人均在戲院睡死，那之後彼此承諾，要是有空閒時候，不如回家休息更實際。「坊間拍拖都係離不開行街、睇戲食飯，雖然我哋真係無時間『拍拖』，但我會覺得咁樣一齊搞間鋪、一齊經歷嘅更開心。」

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話雖如此，但當工作充滿日常，偶爾的失落還是有。

十二月初是Shuie的生日，當天二人早就約好要早點離開店舖，事情一直如想像中順利，直到二人在餐廳坐下的一刻就收到員工電話。「原來我哋唔記得交底鋪頭鎖匙，員工鎖唔到門收唔到鋪，嗰一刻我真係諗，幾時先可以有正常生活，幾時先可以瞓多啲。」唯一可以停下來的一個晚上，最終還得回舖頭鎖門，內心崩潰是可以理解。

（吳鍾坤攝）

小崩潰過後，繼續撐下去，畢竟這是二人的共同夢想。「都真係好似多咗個仔咁，我哋都以佢（店舖）行先，真係瞓晒身落去。」 非人生活是累人，但想著這個一同建立的「孩子」，總有堅持下去的理由。

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