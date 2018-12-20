「年齡真係唔係問題。」、「係你嘅始終會出現。」面對30+N仍是單身的人，相信你也用過以上話語安慰她們，不過心急的人，總會繼續愁眉不展。也罷，那就用例子說服她們。

日前，憑著《敗犬女王》聲名大噪的楊謹華（Cheryl Yang）傳來喜訊，與交往三年多的男友低調註冊結婚。

「大家好！我是陳太太，不再是楊小姐，對於這新的身份我非常喜歡，也非常珍惜，從在一起的第一天到現在，我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛，在這1095天的日子裡，謝謝有你，愛讓我們相互扶持，相互照顧，相互成長，在未來的日子裏，我們要繼續糾纏一輩子哦～陳先生」

（cheryllovel0ve）

現年41歲的楊謹華，面對遲來的愛情，她總是慢慢的等待，比起隨便的快樂，她想要的是最適合的幸福。對於等待，她有另一套看法。

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學會等待 愛情比年歲重要

楊謹華曾透露想在35、36歲成家，再生個孩子，大慨這也是眾多女生的人生目標，未畢業的時候，想著要廿多歲結婚，享受數年二人世界就生個小孩，這樣的人生才完美。但隨著畢業、失戀、工作愈來愈忙，計劃一直推後，甚至已忘了最初的想法。也許楊謹華如是，即便到了三十多歲，她理想中適婚年齡，那個對的人，還是沒有出現，那就這樣等著吧。

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畢竟結婚就該選一個真正合適又能相處的人，為年齡而結婚不過是換來將來的後悔。不少女生視三十為一個最重要的關卡，不趕在這之前拍拖、結婚，似乎就是注定失敗，接下來的人生也將是一團糟。所謂30，不過是歲字，幸福與人生都不該受制於它。更重要的是，只要相信自己能有更好的話，上天總會給你最好的。

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只要是對的人 來晚了也沒差

楊謹華的情路一直不好走，彷似真的是現實中的「敗犬女王」，工作順利，就差一個陪伴左右的人。曾跟攝影師男友交往，可惜最後還是分手收場。也許你會說，不過是分手，有什麼大不了，但要是你在快將40歲時分手，任哪個女生都會有壓力，定必滿腦子在想：「我仲會唔會有人要？」、「我仲夠唔夠吸引力？」想太多的女生甚至會想：「我係咪咁就一世？」

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在你未遇上對的人時，那位其實也未遇上你，耐心等候，總會遇見。楊謹華的真正幸福也許來得比他人晚，在38歲才遇上老公Ben。晚沒差，只要是對的人就可以了，兩人交往以來一直都是結婚為前題，這個讓楊謹華相信愛情，甚至會忍不住在ig上放閃的另一半，大慨就是等候至今最好的禮物。

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