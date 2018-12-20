【Brad Pitt】在愛面前屢敗屢戰！眼利網民：愛到連髮色都要一樣

林夕寫：愛一個上一課。到底在反覆的開始與結束之間，人會不會因此而學乖，並且變成熟，誰可以說得清呢？只知道有些人會愈愛愈勇敢，有些人則累了、怕了，從此不敢再愛了。
現年55歲的Brad Pitt在事業上奮不顧身，愈戰愈強；在愛情面前，他亦是一個屢敗屢戰的勇士。
（圖片來源：gettyimages）
如果愛有分勝敗，有分成功與失敗的話，在事業上非常成功的Brad Pitt，在愛方面大概就是一個不折不扣的loser。不過，愛情這回事對於不同的人而言意義也有所不同吧，有些人求安穩，有些人要刺激，有些人但求相愛時愛得徹底就可以。當然作為一位旁觀者，我們不可確定Brad Pitt的愛情觀是甚麼，不過憑藉他過去相愛時的表現，無可否認，他是一個敢愛的勇士。
與Angelina Jolie相戀之前，他其實也墮入過幾次愛河。他曾在1984至1988年間，與歌手Sinitta相戀。當時Brad Pitt年僅21歲，仍是個寂寂無名的小演員，而Sinitta已是個知名的歌手。不過他無懼地位與收入差距，瘋狂追求Sinitta，Sinitta被他感動，選擇了跟他在一起。然而，Sinitta到最後依然不願意為Brad Pitt安定下來，兩人因此分手，四年情告終。
而在與Sinitta相戀期間，Brad Pitt亦曾介入別人的婚姻之中。簡言而，他找了一個小三，同時亦成為別人的小三。在1986年至87年期間，他與Robin Givens發生了一段婚外情。Robin Givens當時與前夫Mike Tyson暫時分居，有次回到家時，發現妻子與Brad Pitt竟在家中偷情！戀情曝光之後，Robin Givens就與Brad Pitt斷絕關係了。
與Sinitta分手之後，Brad Pitt在1988年愛上同劇女演員Shalane McCall。當時Shalane McCall年僅16歲，青春可人，樣子甜美，Brad Pitt不禁被她吸引。當時二人走得好近，不少人都不想純情的Shalane McCall與「壞男孩」Brad Pitt走在一起，反對聲音四起。當大家以為Shalane McCall與Brad Pitt已經在一起時，Shalane McCall突然宣佈婚訊，在17歲之齡下嫁電影導演。據說Brad Pitt還未相戀就失戀了。
翌年，Brad Pitt帶著當時的女朋友Christina Applegate出席MTV Movie Awards。豈料Christina Applegate在會場遇見前度，最後更與前度一起離場，遺下男朋友Brad Pitt自己一人。此事依然是荷里活最為人津津樂道的八卦之一。
雖然如此一直經歷挫折，但他依然勇敢去愛。同年，他因拍攝驚悚片《Cutting Class》而遇上了人生第一位未婚妻Jill Schoelen。二人當時僅僅相識幾星期，他就向她求婚。愛得徹底的她Brad Pitt更試過因為未婚妻一聲寂寞而花上600元美金買了機票從Los Angeles飛去找她。對於現在的Brad Pitt而言600元美金可能好少，可是當時他的身家僅餘下800元美金。花上將近全副身家，只為見愛人一面，但飛到Los Angeles的那夜，Jill Schoelen卻告訴他，她已經愛上了當時合作的導演。
遭Jill Schoelen狠撇之後，Brad Pitt在同一年與歌手E.G. Daily戀上。可是在一年時間內對象轉又轉，並不是每個人都承受得了。當時的Brad Pitt依然無法忘記Jill Schoelen，造成他與E.G. Daily關係之間的缺口，不久之後他就與E.G. Daily分手。
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經歷了波折重重的1989年，他終於在翌年遇上一位相對較為長久的伴侶。當時27歲的他戀上17歲的Juliette Lewis。二人均是荷里活演員，同時也是處於奮鬥期，因此非常了解對方，亦成為了彼此的支柱。可惜，當時二人年紀始終尚小，而且人生往往會出現許多意料之外的事。最後他們的愛被時間沖散。1994年，Brad Pitt 在訪談中說：「我依然深愛著這個女孩，只是我們曾以為愛情可以戰勝一切，現在才知道不是這樣的」。
經過一年的療傷期，他遇見了下一個最愛：Gwyneth Paltrow。Gwyneth Paltrow與他擁有同樣的高人氣，而且二人事業當時已經上軌道，可說是演藝圈中的金童玉女。而Gwyneth Paltrow去年更指當時Gwyneth Paltrow曾為她出頭，恐嚇想要性侵她的男性，成功保護了她。可惜，最後Gwyneth Paltrow覺得自己還未準備好進入人生另一階段，在訂婚七個月之後，她也離開了他。
1998年，他在一個私人婚禮上遇見了他第一任妻子Jennifer Aniston。二人於2000年7月結婚，愛得高調。然而，二人的婚姻僅維持了五年。於2005年3月，Jennifer Aniston以「不可調和的分歧」入紙申請離婚。不過傳媒發現，二人分開的原因很大可能是因為Angelina Jolie的介入。無論是甚麼原因也好，二人終究分開。不過這十多年來，一直有消息指出Brad Pitt對此無比後悔，更認為當初為了Angelina而選擇與她離婚是人生中最錯誤的抉擇。而Jennifer Aniston亦一直對Brad Pitt念念不忘，更偷偷收藏十多年前他給她的memo。
後來就是他與Angelina Jolie的愛情。二人在拍攝電影《史密夫決戰史密妻》（Mr and Mrs Smith）而認識，很快就共墮愛河。相戀十多年，共同收養了多個孩子後，二人終在2014年簽紙結婚。可惜二人的婚姻只維持了兩年多時間。據報Angelina Jolie忍受不了Brad Pitt的酒癮，亦有指Brad Pitt形容二人後期的關係宛如地獄，Angelina Jolie早已改變，再也不是他剛認識時的她。
走過大半輩子，經歷多次離合，他依然愛得轟轟烈烈，不但敢去愛上別人，在關係出現問題時也勇於分手。不少人都為他與Angelina Jolie的消息感到惋惜，他卻說：「當愛情只剩下恨，離開是唯一可以做的事」。儘管如此，誰可以否認他沒有全情投入呢？眼利的網民就發現他在每段愛裡都有在偷偷浪漫，衣著打扮甚至頭髮長度及顏色都要與伴侶一模一樣，更有網民笑他：「偷用另一半用剩的染髮劑」。
離婚後，Jennifer Aniston寫了一封給Brad Pitt的公開信：
每段關係都有漩渦和波浪，有時很艱難，有時很寧靜，有時充滿樂趣。最艱難的時刻往往是你想追求一種完美的境界，但那是可笑而不現實的。 婚姻最神奇之處在於，在經過了那麼多漩渦和波浪後，站在你身邊的還是同一個人，你仍然深切地感受到，自己愛著對方。每次爭執，總能讓你們重新相遇，重新相知，重新相愛，在婚姻中，你們再展開一段新的婚姻，如此永遠延續，沒有終點。 這就是我喜歡婚姻的原因，也是我希望從婚姻中得到的。
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但是很不幸，我們生活在一個任性的時代裡，一遇到問題，首先想到的就是「糟糕，過不下去了」，那是最重要，決定性的時刻。因為一旦有了這種想法，人們自然而然就簽訂了離婚協議，他們不知道，自己已經錯過互相遷就，互相認錯，重新證明愛情的機會，那才是最美好的。 但是很遺憾這不是他的婚姻觀。我們的觀點完全不同，若觀點根本不一致就無法勉強繼續一段關係。我希望獲得的是靈魂深處最忠誠的關係，但是他有權選擇另一種形式，於是他選擇分手。
對於愛，他可能是個追求浪漫的完美主義者，可是誰可以說這是個錯呢？誰又可以肯定相守一生的愛才叫「成功」呢？
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