【Brad Pitt】在愛面前屢敗屢戰！眼利網民：愛到連髮色都要一樣

林夕寫：愛一個上一課。到底在反覆的開始與結束之間，人會不會因此而學乖，並且變成熟，誰可以說得清呢？只知道有些人會愈愛愈勇敢，有些人則累了、怕了，從此不敢再愛了。 現年55歲的Brad Pitt在事業上奮不顧身，愈戰愈強；在愛情面前，他亦是一個屢敗屢戰的勇士。

（圖片來源：gettyimages）

如果愛有分勝敗，有分成功與失敗的話，在事業上非常成功的Brad Pitt，在愛方面大概就是一個不折不扣的loser。不過，愛情這回事對於不同的人而言意義也有所不同吧，有些人求安穩，有些人要刺激，有些人但求相愛時愛得徹底就可以。當然作為一位旁觀者，我們不可確定Brad Pitt的愛情觀是甚麼，不過憑藉他過去相愛時的表現，無可否認，他是一個敢愛的勇士。

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與Angelina Jolie相戀之前，他其實也墮入過幾次愛河。他曾在1984至1988年間，與歌手Sinitta相戀。當時Brad Pitt年僅21歲，仍是個寂寂無名的小演員，而Sinitta已是個知名的歌手。不過他無懼地位與收入差距，瘋狂追求Sinitta，Sinitta被他感動，選擇了跟他在一起。然而，Sinitta到最後依然不願意為Brad Pitt安定下來，兩人因此分手，四年情告終。

而在與Sinitta相戀期間，Brad Pitt亦曾介入別人的婚姻之中。簡言而，他找了一個小三，同時亦成為別人的小三。在1986年至87年期間，他與Robin Givens發生了一段婚外情。Robin Givens當時與前夫Mike Tyson暫時分居，有次回到家時，發現妻子與Brad Pitt竟在家中偷情！戀情曝光之後，Robin Givens就與Brad Pitt斷絕關係了。

與Sinitta分手之後，Brad Pitt在1988年愛上同劇女演員Shalane McCall。當時Shalane McCall年僅16歲，青春可人，樣子甜美，Brad Pitt不禁被她吸引。當時二人走得好近，不少人都不想純情的Shalane McCall與「壞男孩」Brad Pitt走在一起，反對聲音四起。當大家以為Shalane McCall與Brad Pitt已經在一起時，Shalane McCall突然宣佈婚訊，在17歲之齡下嫁電影導演。據說Brad Pitt還未相戀就失戀了。

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翌年，Brad Pitt帶著當時的女朋友Christina Applegate出席MTV Movie Awards。豈料Christina Applegate在會場遇見前度，最後更與前度一起離場，遺下男朋友Brad Pitt自己一人。此事依然是荷里活最為人津津樂道的八卦之一。

雖然如此一直經歷挫折，但他依然勇敢去愛。同年，他因拍攝驚悚片《Cutting Class》而遇上了人生第一位未婚妻Jill Schoelen。二人當時僅僅相識幾星期，他就向她求婚。愛得徹底的她Brad Pitt更試過因為未婚妻一聲寂寞而花上600元美金買了機票從Los Angeles飛去找她。對於現在的Brad Pitt而言600元美金可能好少，可是當時他的身家僅餘下800元美金。花上將近全副身家，只為見愛人一面，但飛到Los Angeles的那夜，Jill Schoelen卻告訴他，她已經愛上了當時合作的導演。

遭Jill Schoelen狠撇之後，Brad Pitt在同一年與歌手E.G. Daily戀上。可是在一年時間內對象轉又轉，並不是每個人都承受得了。當時的Brad Pitt依然無法忘記Jill Schoelen，造成他與E.G. Daily關係之間的缺口，不久之後他就與E.G. Daily分手。

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經歷了波折重重的1989年，他終於在翌年遇上一位相對較為長久的伴侶。當時27歲的他戀上17歲的Juliette Lewis。二人均是荷里活演員，同時也是處於奮鬥期，因此非常了解對方，亦成為了彼此的支柱。可惜，當時二人年紀始終尚小，而且人生往往會出現許多意料之外的事。最後他們的愛被時間沖散。1994年，Brad Pitt 在訪談中說：「我依然深愛著這個女孩，只是我們曾以為愛情可以戰勝一切，現在才知道不是這樣的」。

經過一年的療傷期，他遇見了下一個最愛：Gwyneth Paltrow。Gwyneth Paltrow與他擁有同樣的高人氣，而且二人事業當時已經上軌道，可說是演藝圈中的金童玉女。而Gwyneth Paltrow去年更指當時Gwyneth Paltrow曾為她出頭，恐嚇想要性侵她的男性，成功保護了她。可惜，最後Gwyneth Paltrow覺得自己還未準備好進入人生另一階段，在訂婚七個月之後，她也離開了他。

1998年，他在一個私人婚禮上遇見了他第一任妻子Jennifer Aniston。二人於2000年7月結婚，愛得高調。然而，二人的婚姻僅維持了五年。於2005年3月，Jennifer Aniston以「不可調和的分歧」入紙申請離婚。不過傳媒發現，二人分開的原因很大可能是因為Angelina Jolie的介入。無論是甚麼原因也好，二人終究分開。不過這十多年來，一直有消息指出Brad Pitt對此無比後悔，更認為當初為了Angelina而選擇與她離婚是人生中最錯誤的抉擇。而Jennifer Aniston亦一直對Brad Pitt念念不忘，更偷偷收藏十多年前他給她的memo。

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後來就是他與Angelina Jolie的愛情。二人在拍攝電影《史密夫決戰史密妻》（Mr and Mrs Smith）而認識，很快就共墮愛河。相戀十多年，共同收養了多個孩子後，二人終在2014年簽紙結婚。可惜二人的婚姻只維持了兩年多時間。據報Angelina Jolie忍受不了Brad Pitt的酒癮，亦有指Brad Pitt形容二人後期的關係宛如地獄，Angelina Jolie早已改變，再也不是他剛認識時的她。

走過大半輩子，經歷多次離合，他依然愛得轟轟烈烈，不但敢去愛上別人，在關係出現問題時也勇於分手。不少人都為他與Angelina Jolie的消息感到惋惜，他卻說：「當愛情只剩下恨，離開是唯一可以做的事」。儘管如此，誰可以否認他沒有全情投入呢？眼利的網民就發現他在每段愛裡都有在偷偷浪漫，衣著打扮甚至頭髮長度及顏色都要與伴侶一模一樣，更有網民笑他：「偷用另一半用剩的染髮劑」。

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離婚後，Jennifer Aniston寫了一封給Brad Pitt的公開信：

每段關係都有漩渦和波浪，有時很艱難，有時很寧靜，有時充滿樂趣。最艱難的時刻往往是你想追求一種完美的境界，但那是可笑而不現實的。 婚姻最神奇之處在於，在經過了那麼多漩渦和波浪後，站在你身邊的還是同一個人，你仍然深切地感受到，自己愛著對方。每次爭執，總能讓你們重新相遇，重新相知，重新相愛，在婚姻中，你們再展開一段新的婚姻，如此永遠延續，沒有終點。 這就是我喜歡婚姻的原因，也是我希望從婚姻中得到的。

（圖片來源：pinterest）

但是很不幸，我們生活在一個任性的時代裡，一遇到問題，首先想到的就是「糟糕，過不下去了」，那是最重要，決定性的時刻。因為一旦有了這種想法，人們自然而然就簽訂了離婚協議，他們不知道，自己已經錯過互相遷就，互相認錯，重新證明愛情的機會，那才是最美好的。 但是很遺憾這不是他的婚姻觀。我們的觀點完全不同，若觀點根本不一致就無法勉強繼續一段關係。我希望獲得的是靈魂深處最忠誠的關係，但是他有權選擇另一種形式，於是他選擇分手。

對於愛，他可能是個追求浪漫的完美主義者，可是誰可以說這是個錯呢？誰又可以肯定相守一生的愛才叫「成功」呢？

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