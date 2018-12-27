簡單的愛情，也有很多珍貴時刻，每當回味兩人在一起的點滴，都忍不住露出甜絲絲的笑容，覺得自己是最幸福的人。有的人會拍照留住回憶，台灣插畫師微糖微冰，則選擇以繪圖記錄與男友的日常，細緻描述對方溫暖的小細節，以及有趣的互動，簡單的數張圖，已流露滿滿的愛意。

微糖微冰習慣透過繪畫，回想過去對方的甜蜜，並將片段聚集成回憶錄。(@breeze_0120)

回憶伴隨時間流逝，微糖微冰（@breeze_0120）習慣透過繪畫，回想過去對方的甜蜜，並將片段聚集成回憶錄，好讓將來亦能回味。感情驚天動魄，才會刻骨銘心，而看她的作品，雖只是簡單日常，但聚沙成塔，兩人的愛情不僅強大，而且堅固，相信定會細水流長，正如她所言，「生活中有許多的小美好，一個小沙發，一個電視，一包零食；最重要的，是還有你在身邊」，「曾經我以為那些無趣的生活瑣事，因為有你，一切一切都不一樣了。」

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愛情是互相照顧，互相依賴。(@breeze_0120)

愛情是互相照顧，互相依賴，微糖微冰會煮小食給男友，亦幫忙買外賣，怕他肚子空空，而男友則會變成「爸爸」的角色，天氣轉冷時，會擔心對方不夠暖和；乘電單車時，會幫忙扣好安全帽；食飯時，更會替她挑蒽，簡直無微不至，「緣分會讓我們遇見那個值得我們付出、值得我們摯愛的人。」除日常大小事，兩人亦是大家的心靈良藥，在對方感委屈時，化為樹洞，疲憊的時候，給對方擁抱打氣，這樣內外兼備的感情，才能一直保鮮，維繫長久，「正因你很重要，所以不想輕易失去你。」

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（圖片獲breeze_0120授權轉載）