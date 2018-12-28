【兩性相處】衝突源於自我中心口快快　修補關係其實唔難

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現代社會，男女都各自努力為家庭拼搏，每個人的心底裏，都壓抑着太多的情緒，該從何處釋放？壓力，讓人抖不過氣，若回到家再面對另一場困獸之鬥，做人又怎可能會快樂呢？

女人為什麼經常要一連串說話轟炸男人呢？男人經常不在家，女人又知道原因嗎？男人的寂寞，女人了解嗎？男人和女人經常抱怨對方，不明白對方，他們永遠都從自己的角度出發，又怎可能互相體諒呢？很多時候，人都錯在太習慣對着自己最親密的人發洩情緒，互相埋怨，多了爭執卻缺少了關心。

爭吵時為什麼要急着表現自己？（Gettyimage/視覺中國）

女人，總是投訴男人不顧家，投訴男人經常忽略她們，又忽略家中大小事情；男人，總被女人的囉囉嗦嗦弄得極度不耐煩。我不排除，男人有時的確不自覺地忽略了女人的感受，但有沒有想過，女人每天喋喋不休的煩擾男人這樣那樣，也未必是一個正確的解決方法，只會形成一場沒完沒了的困獸之鬥。大家都壓抑着太多的情緒，有時候累得根本不想說話，避免爭執或許可以很簡單，不要往往急着表達自己，要對方回應，其實有時候關心，不一定用言語，一個擁抱或簡單的陪伴，就已經很足夠。不要強迫一定要某個時候溝通，選擇在大家放鬆的時候再閒聊，當大家的心情輕鬆時再進行溝通，是避免爭執和增進感情的方法。

溝通也要選對時機，不能硬碰硬（gettyimage/視覺中國）

女人必須明白，男人有時候回到家默不作聲，不是不想與妳溝通，而是有些難事不想你擔心；男人被妳責備也啞口無言，不是因爲想冷待你，而是他們不想與你爭辯。女人，就是不吐不快；男人，總是沈默寡言。男人選擇沈默，因為不想與女人硬碰，怕破壞彼此間的感情，奈可，女人不得到答案是不會心息的，最終只會變成一個惡性循環。難怪女人，會埋怨男人不顧她們的感受；也難怪男人，會因女人的喋喋不休而感到厭煩。其實，男女來自不同星球是沒錯的，男女可能永遠都達不到共識，或許只需要明白，有時候男人只想一個人靜一靜；而女人，就只需要一個擁抱。

女人只需要一個擁抱。（Gettyimage/視覺中國）

不是特別要為任何一邊發聲，只是想針對男女之間普遍的相處問題，對症下藥。我是女人，感受過男人對着自己無語時被冷待的感覺，但同時也看見很多男人在女人背後寂寞的身影。每次夜深人靜回家時，總看到樓下公園有一些男人，各自坐着一張櫈，他們的眼神空洞，坐着無言，吸着煙或喝着啤酒的，我在想：為何這些男人都不願回家似的？是否要避開家裏喋喋不休的女人？女人真的這麼煩嗎？為了一些喘息的空間嗎？還是只需要一些自己的私人時間？但無論如何，結論都應該是男人，只求一刻的寧靜。

寂寞，是一種感覺；寂寞是，看到他們的寂寞，更顯寂寞；寂寞是，一個個男人坐着，卻有家歸不得；寂寞是，一個老伯每晚坐着同一個地方，彈着二胡卻無人欣賞；寂寞是，一個個男人各自抽着煙喝着酒，一支支點完，一支支酒喝光，還未捨得回家；雖然我不是男人，但在他們的身影，彷彿看到男人的寂寞，且感受到他們的孤寂。

有時候男人只想靜靜。（Gettyimage/視覺中國）

兩個人一進入了困獸之鬥，變得疏離，要改變這極度不健康的狀況，先學習從自身開始修補關係。做女人，就學習少言、多體諒；做男人，就學習擁抱、多關懷。不要針鋒相對，不要要求多多，其實男女各自需要的都很簡單，只是大家都忘了，可以為對方放低一下自己，為對方行前一小步。

撰文：Fiona Cinderella 一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「男女各不同 — 壓力，該從何處釋放？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）