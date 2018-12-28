【2018年度最佳結婚照】紀錄婚禮最甜蜜、感動、愉快、難忘的瞬間

結婚是一輩子的大事之一，不少人都想自己的婚禮盡善盡美，留下最美好的回憶。剛剛「Fearless Awards」公佈了2018年度最佳結婚照，大家不妨從中尋找自己結婚相的靈感吧！

「Fearless Awards」是個婚禮攝影的獎項，歡迎全球婚禮攝影師參加。今年的得獎者分別來自美國、印度、羅馬、意大利，也有來自中國的攝影師！出自不同的攝影師，作品當然亦流露著不同的味道與氛圍。事不疑遲，大家一起來欣賞這些充滿著愛的相片吧！

（圖片來源：Fearless Awards官方網站）

「ART & BEAUTY」

（圖片來源：Fearless Awards官方網站）

（圖片來源：Fearless Awards官方網站）

「Fearless Awards」分三大類別：「ART & BEAUTY」、「FUN & PLAYFUL」、「REAL MOMENTS」。當中，「ART & BEAUTY」大多屬於pre-wedding照，無論在構圖抑或在用色上都經過精心設計，保證為情侶留下美好回憶！而且風格亦接近港人喜歡的類型，值得一眾準備結婚的朋友參考。

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「REAL MOMENTS」

（圖片來源：Fearless Awards官方網站）

（圖片來源：Fearless Awards官方網站）

「REAL MOMENTS」就似是大家所指的紀實攝影，大多紀錄婚禮當日的珍貴時刻。不少得獎攝影師都捕捉了新郎、新娘、以及他們的家人感動流涕的時刻，始終走到2018年，依然有不少人覺得婚姻是大半輩子的事，不少人在婚禮當中都會百感交集吧！就算沒有親身參與婚禮，但憑藉這些照片，大家都可以感受到相中人真摯的感動。

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「FUN & PLAYFUL」

（圖片來源：Fearless Awards官方網站）

（圖片來源：Fearless Awards官方網站）

除了感動的照片，「REAL MOMENTS」與「FUN & PLAYFUL」中亦許多有作品紀錄了婚禮中愉快的氣氛！不同地方有不同的文化，香港人婚禮傳統少不了過大禮、上頭、「玩新郎」，西方國家沒有中式婚禮習俗，但從照片可見，他們的結婚派對同樣難忘又有趣！更有攝影師紀錄新娘經過一群士兵時，士兵起哄的瞬間，相信在香港很難做到。不過，就算構圖、主題、用色再不一樣，相片中的快樂、感動、愛卻是共通的吧。

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