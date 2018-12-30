【有一種悲傷】愛情消逝卻深刻 更傷感版本：名字留過往無法遺忘

曾經刻骨銘心，卻未能如願的愛情，最叫人心酸，《比悲傷更悲傷的故事》以戀人未滿、冀再續前緣的結局，獲得2億台幣的票房成績，成本年台灣最高收入的電影。故事美，配樂亦美，飾演男主角K的劉以豪，近日分享自己演唱的主題曲版本，低沉的聲線，完美揣摩出K的哀嘆，讓人沉醉於悲傷中，雖不是完整歌曲，但有網民認為，「這2分鐘才是代表K的存在。」

愛情留有遺憾，回憶往往難以拭去，每次觸碰，都莫名有種說不出的悲傷。(《比悲傷更悲傷的故事》劇照)

愛情留有遺憾，回憶往往難以拭去，每次觸碰，都莫名有種說不出的悲傷，散落的記憶碎片，像走馬燈般，一閃而過，雖短暫但痛心，而幸福的味道，卻吸引我們伸手抓住，使我們再被碎片割傷，並回歸空虛的現實，不自覺流淚。曾一起製造多段甜蜜時光，現卻要痛捨，正如主題曲《有一種悲傷》告訴我們，有些人，只能成為過客，有些幸福，只能當作回憶，這樣的遺憾，才讓人發現到愛情的珍貴。

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+ 9 + 8 + 7

「有一種悲傷，是你的名字停留在我的過往，陪伴我呼吸，決定我微笑模樣，無法遺忘。」

他有如影子般，與你形影不離，當你感無聊時，他會盡可能提出不同話題，即使是無厘頭，只要你把注意力放到他身上，他便會心滿意足；當你認真看電視時，他便會靜靜地看著你，不捨得打擾你的專注；當你傷感時，他便會默默遞上紙巾，適時開個玩笑，讓你破涕為笑，而他的存在，更變成你的習慣，身體的一部分，一旦失去，這個空位是無法被替代的，故會使人感到虛無，不知是記憶還只是個夢。

愛情無分誰是主動和被動。(《比悲傷更悲傷的故事》劇照) 「有一種悲傷，是笑著與你分開，思念卻背對背張望，剩下倔強，剩下合照一張。」 朋友以上，卻因倔強，誰都不肯先表達愛意，令最終戀人未滿，雖然道別時，大家都是帶著笑容，然而轉身後，卻悔恨自己的矜持，不願為幸福讓出一步，讓愛情白白目送。愛情無分彼此，沒勝負之分，故先開口表白也其實無妨，而且心情亦會比較暢快，不用獨自守住秘密，更能知道對方的心意，若沒人肯踏一步，便不會有開始，到時錯過的話，只能後悔莫及，留住一張合照，卻留不住那個人。

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「有一種悲傷，是你義無反顧，讓愛成為我身上的光，給我溫暖，卻不准我遺忘。」

從他的身上，瞭解溫暖的感覺；在大雨滂沱時，他為你撐傘，在你面前化成護盾，在你疲憊時為你打氣，像個太陽般，讓你即使在黑夜裡，仍能看見光芒。沒有他，便沒有今天的你。他的離開，讓你失去依靠，黑暗慢慢將你填滿，冰冷漸漸傳遞全身，由於他的體溫太難忘，令孤單、寂寞等形容詞，頓時跳到你的腦子裡，擾亂思考，把悲傷變得更悲傷。

逝去的愛情，也許會隨時間變淡，但有一種無法減淡的悲傷，就只有你和他，才能確切體會。