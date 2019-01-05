【女生睇戲】五部經典催淚愛情電影　從「別離」中重新定義「愛」

愛情之所以美好，正是因為蘊藏著人們複雜的思緒和情感的流露，用自己獨有的方式愛人，同時也享受著被愛的甜蜜。只是，「從此過著幸福快樂的日子」這般王子與公主的結局，並不適用於每個人身上，人生總有太多的未知數令人無法招架，也許是有第三者的出現，又或者是痛徹心扉的生離死別；我們能做的，就是一次又一次地在愛情裏成長，用多面向的角度來看愛。

我們能做的，就是一次又一次地在愛情裏成長，用多面向的角度來看愛。（Gettyimages／視覺中國）

以下這5部精選電影，與大家一起細細地品嘗這些「愛」的定義吧！

1）P.S.我愛你《P.S. I Love You》

Every morning I still wake up and the first thing I want to do is to see your face.

由奧斯卡影后Hilary Swank和帥氣的300壯士Gerard Butler攜手演出，感動全球女性的《P.S. I Love You》可說是經典中的經典。男女主角是一對令人稱羨的神仙伴侶，過著甜蜜的日常時光，但幸運之神沒有眷顧他們太久，結婚不久後男主角Gerry便因為腦癌離世，留下傷心欲絕的女主角Holly。為了讓Holly不要沉浸在失去愛人的悲傷中，Gerry在離開前準備了10封情書，分別在不同的時間點、紀念日寄給Holly，字裏行間中訴說著兩人曾經的點滴以及對妻子的愛，結尾並會簡單的帶一句：「PS. I Love You」。這樣的舉動，在無形中幫助了 Holly 漸漸有了勇氣走出悲傷，重新開始自己的人生。有人說，Gerry這麼做不怕被Holly遺忘嗎？但編輯覺得，愛有很多種型式，那種用盡心力只要對方快樂的心意，是多麼的美麗又難能可貴啊！

《P.S. I Love You》裏Gerry留給Holly那10封情書讓很多人動容，按圖看看電這部電影裏的浪漫場面▼

2）情約一天​《One Day》

我愛你，很愛很愛，但我已經不能再喜歡你了。

看過這部電影的人都知道，這是飾演女主角Emma的Anne Hathaway對男主角Dexter（Jim Sturgess飾）所說出的話，是那樣地真情流露，表現自己想愛卻無法愛的心情。

Emma和Dexter，15年前在畢業舞會中相識，相談甚歡的兩個人決定要成為知己，並約定每年的7月15日一定要見面；然而，他們總是因為各種因素不停地錯過，介於朋友和情人之間，讓Emma多年陷在單相思的苦戀中；等到風流倜儻的Dexter終於發現Emma才是屬於自己的靈魂伴侶時，Emma卻在車禍中意外身亡。如此揪心又撼動人心的劇情發展，自然是賺了不少觀眾的熱淚，但回過頭來思考：「真愛總是出現得無聲無息，等你發現時，他便煙消雲散地消失。」「驀然回首，那人正在燈火闌珊處。」也許，這正是男女主角周旋15年的光陰中一直藏在心中不說出的默契吧！

《One Day》這部電影讓我們體會到生命的無常，明白到愛要及時，按圖欣賞更多電影劇照▼

3）遇見你之前​《Me Before You》

愛情是讓兩個人能夠變得更好。

Emilia Clarke飾演電影中天真善良的女主角Louisa，以看護的身分照顧由Samuel Claflin所飾演的男主角William，兩人在這期間所激盪出的愛情火花，感動了不少人。劇中因為一場意外失去「人身」自由的William，過著鬱鬱寡歡的日子，直到Louisa走進自己的生命裏，讓他重新感受到身為人的喜悅，彼此逐漸有了好感，但卻在此時，William卻告訴Louisa他決定安樂死，要她好好創造自己的人生。

編輯在看這部電影時，一直出現這樣的想法。不論是Louisa費盡心思要William快樂的心情，或者是William仍然選擇安樂死，只希望對方能受到更棒更好的男人照顧的心意，雙方深厚的情感，蛻變成未來Louisa勇敢邁向夢想的勇氣，帶著男主角的愛繼續走上新世界。

《Me Before You》教懂了我們：縱使不能改變別人，但卻能夠成為更好的自己，按下圖看看電影精彩劇照▼

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4）聽說愛情回來過《The Face of Love》

我對愛的定義，到底是什麼呢？

Annette Bening飾演的女主角Nikki，歷經了喪偶的悲痛後，某次因緣際會中，遇見了男主角Tom（Ed Harris飾），他不僅長得跟已逝世的丈夫十分神似，就連言行舉止都有巧妙的共同點。兩人很快進入熱戀，但在Nikki心中，對Tom這個人是真愛，還是只是將他視為丈夫的替代品呢？片中，Nikki不只一次把 Tom叫為丈夫的名字，甚至還帶著Tom去從前跟先生約會的地點和餐廳。單方面付出的感情是無法長久的，不久後Tom便離開了Nikki，一年後，Nikki收到了Tom告別畫展的訃聞，原來Tom患有先天的心臟病，但從來沒告訴她，他自始自終都是用真心在愛著Nikki。這樣輕描淡寫的拍攝風格，反而更能抓住觀賞者的共鳴。你是否也曾經有過這樣的困惑?

《The Face of Love》中的一段黃昏戀讓我們反思到底什麼才是愛，按下圖看看電影裏的一幕幕精彩鏡頭▼

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5）生命中的美好缺憾《The Fault in Our Stars》

從 0 到 1 之間有無限多個數字，我很感謝我們之間這樣小小的「無限」，讓我有限的生命也能大放異彩。

站在癌症患者Hazel（Shailene Woodley飾）和Augustus（Ansel Elgort飾）的角度，他們都無法確定明天眼睛睜開後，是不是還能見到對方，面對比一般情侶更灰暗的前程，兩人在短暫的時間裏，為彼此的生命激盪出絢爛的光彩。

生死議題是許多人害怕談論到的事情，但對癌症病患來說，又有哪一天不想到這兩個字？原本對生命不抱任何期待的Hazel，在遇見Augustus後慢慢改變對生死的看法，認真地感受對方，創造愛的回憶，雖然最後Augustus先離開了，但他留給Hazel的，正是那些不需要任何言語，也能被道盡的永恆之愛。

看到這裏，大家是否跟編輯一樣，心裏有滿滿的感觸呢？用偏執一點的方式來看，我們無法預知意外和明天哪一個會先到來，重要的是如何在不同的愛中得到新的洗禮，進而完整了個人的生命價值和觀點吧！

《The Fault in Our Stars》讓我們明白生命是短暫的而愛情卻是永恆的，按圖看看電影動人時刻▼

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】