【命中注定】出世第一天便相識　剪髮重遇並相愛　老朋友終成眷屬

要在人生中重遇剛在醫院出世時，睡在你旁邊的那個小孩，機會率可謂少於99%，至於那僅餘的1%機會則發生在澳洲的Jemma Maree和Daniel Langley身上。 1989年4月14和15日分別於Angliss Hospital出生；24年後重遇並相愛。

Jemma和Daniel相隔一天出生，可謂對方的第一個朋友。(Jemma Maree Langley＠Facebook)

相隔一天出生，是彼此的第一位「朋友」

大概，在醫院待產的媽媽們總會感同身受，在生產前後都會與旁邊睡床的準媽媽互相交換「湊仔經」，於是Jemma和Daniel的媽媽也因此而熟絡起來。Jemma於4月14日出生，而Daniel則緊貼於隨後的一天來到這個世界，除了父母、醫生和助產士，Jemma就是Daniel最先見面的「朋友」。

Jemma和Daniel每年都會共同慶祝大家相隔一天的生日。(Jemma Maree Langley＠Facebook)

失聯後再次重新遇上對方：是巧合還是緣分​？

出院後，Jemma和Daniel的媽媽保持聯繫，兩個小孩亦自然成為了好朋友、玩伴，每年也必定會相約一起共同慶祝相隔一天的生日。直至，二人9歲時，兩家的關係開始變得疏遠，後來更失去了聯繫，從此二人分道揚鑣，沒有再見面以及通訊，亦沒有想過要找方法重新聯絡大家。

那一別就別了15年。或許是基於緣分，Jemma在2013年某天，在Instagram上尋找髮型屋時，碰巧找到其中一間髮型屋，她認得那位老闆娘就是Daniel的妹妹：Rhiannon。

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二人兒時的合照與重遇後拍的第一張照片。(Jemma Maree Langley＠Facebook)

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於是在網上交談後便預約到她的髮型屋進行染髮的程序，怎料Rhiannon的髮型屋就是在他們家的房子裡經營，亦即是Daniel所居住的地方，因此在Jemma染髮期間，Daniel也出現了在Jemma的面前，並慢慢走到Jemma身旁禮貌性親吻了她的臉頰一下，本應是個溫馨的重聚，可是Jemma頭髮上的染髮劑卻染到了Daniel的帽子上。就是這樣，造就了一個最奇怪、最不可思議的重遇畫面開展二人的關係。

在家人的促成下相愛，正式踏入人生新階段

他們兩的媽媽知道後，亦感高興，同時相約兩家人聚會並堅持要為Jemma和Daniel的重遇拍攝照片，經兩家人牽引下，他們兩個很快就促成了第一次約會，並且成為男女朋友。2016年新年前夕，他們於墨爾本皇家植物園舉辦訂婚婚宴，一年後舉行婚禮，正式成為兩夫婦。

在人生的第29個年頭，Jemma和Daniel正式結婚。(Jemma Maree Langley＠Facebook)

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世界上真的有命中注定？就讓他們的愛情來道出真相！

在出生的第一天認識對方；24年後重遇；28年後結婚，即將走入30年頭的他們，將迎接二人的第一個孩子。

大部份人聽過Jemma和Daniel的愛情故事，也總認為他們十分瘋狂，怎麼會有如此大的一個緣分？

然而，Jemma卻用上「我相信我們是命中注定在一起。」來回應一切。

（資料來源：Daily Mail, Metro UK）