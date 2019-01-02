【叱咤2018】《百年樹木》為故事劃句點　感謝前度：再後悔都精彩

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨派年度成績表，張敬軒不僅奪男歌手金獎，亦憑《百年樹木》，獲「我最喜愛的歌曲大獎」，認真實至名歸。當年遺憾分開，如今再遇，難免有所懷緬，「還記得櫻花正開，還未懂跟你示愛」，《櫻花樹下》的MV故事，講述歲月青蔥的愛情，因未懂抓緊，而留有遺憾，於是《百年樹木》便延續劇情，為回憶的缺口，填寫完美句號。

張敬軒不僅奪男歌手金獎，亦憑《百年樹木》，獲「我最喜愛的歌曲大獎」，認真實至名歸。(VCG)

錯失的愛情，更易耿耿於懷，以為放得低，但在多年後，因同學聚會的邀請，回憶的匣子很快便被打開，想著對方會否出席，他過得怎樣、變成怎樣，感情又會否回到當年，種種美好的幻想，「竟令我紅起一張臉，幼嫩得媲美昨天」。故事中的男主角，於聚會重遇女主角，雖然怦然心動，但當各自伴侶出現，雙方都閃過失落神情，仿如「在最燦爛時光交織美麗的錯愛」，慨嘆已回不去從前，「你要走，我要追車，彼此生存路線，各有月台」。

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這是我無知青春的結欠​

回憶總是美好，因添了少許幻想成分，剪去悲傷時間，將歡樂時光拼接，變成優美的一章。年輕的愛情，永遠來得單純和沒束縛，見山是山，見水是水，青澀生疏的表白，卻流露最真摰的感情，曾默默站背後，等待你回眸，亦接受你的叛逆，心意不變，更在你哭泣躲藏時，最先找到你，並陪伴在身邊。男主角在女主角傷心時，靜靜遞上手帕，對方打開時，看到叮噹的圖案，不禁破涕為笑，這情節如同訴說「叮噹可否不要變老」，希望愛情停留在這時這刻，你繼續微笑，我繼續守護，永不會離去。

年輕的愛情，永遠來得單純。(《百年樹木》MV) 天若有情天亦老，兩個對的人，卻在錯的時候愛了一回，在分開時刻，即使有心，但亦顯得無力，牽著的手最終被強行鬆開。男主角因搬家離去，雖故事看似完結，但他卻想著這只是逗號，由於沒好好道別，所以期待將來再遇時，能延續故事，並以圓滿的下半章作結，「這是我無知青春的結欠」。

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再遇前度，未完的故事便可續寫？

過去未完的感情，若機會再臨，會否再續前緣？剛碰面一刻，昔日快樂彷彿回到眼前，但隨後卻換來沉默，多年不見，當年的共同話題或已不再，她變了，你也變了，面前的人只剩熟悉的軀殼，而你卻因過去的眷戀，留在這空間，直至現實把你喚醒，一方才毅然下車，拖著現任的手，回首向過去道別。

故事結尾雖未能終成眷屬，不是最好的結局，但若重新在一起，感情能否真的回到當時，也是個未知數，因為大家經已成長，經歷不同的事，即使本質依舊，但觀點和話題已經有變，你和他都不再是從前的自己，相處亦要重新磨合，故兩人再逐前緣，也許只是為最終結局，增添幾分遺憾罷了。所謂機會，不是男女主角要在一起，其實還有另一選擇：好好道別，親自在句子後面，加上句點，這樣的結局，縱使不完美，但卻圓滿，「未可得到的最愛，再後悔都精彩」，你亦不用再為這段情感歉疚，因為這個記憶，將化作經驗，每每提醒你珍惜眼前人，並成就更好的自己。