翠絲日本版　變性人難投職場　餐車賣可麗餅：或找哥哥幫忙生小孩

攝影：Michelle Wong（作品由攝影師授權刊登）

去年的5月，澀谷代代木公園中，有場如嘉年華的東京同志遊行。公園內有過百攤位。小食攤中，有輛粉紅色，賣可麗餅的餐車。車窗貼了三張相，是22歲的保東星翔由女變男的過程。

小食攤由保東星翔與女友Madoka主理，他煮食、她收銀下單。（攝影：Michelle Wong）

「媽媽對我說，這個是我自己的人生，喜歡的話就自己決定。」 保東星翔

「幼稚園的時候，我已經覺得自己有點奇怪。」來自山形縣的保東星翔自幼已知與他人不同，當大部份幼童喜歡跟同性玩的時，他卻喜歡跟男孩子耍樂而非女孩。當一般女孩子討論喜歡哪個男性，他卻喜歡女性。身份認同這事，有時不用教，是天生而成。

自覺奇怪，但仍選擇以自己方式生活，奇怪不過是大眾定的標準，忠於自己才是正經事。

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「那時候跟隨兩位哥哥踢足球，為方便就一下子剪短頭髮，現在想起來，算是自我表現的一種。」自認為男，但又不能變成男性，那就外型變得像個男性，小學二年級時把自己一頭長髮剪掉，外表好像變得貼近男性。

滿足了自己，卻又不能符合社會期望。「當時有很多歧視，覺得我不男不女，又會取笑我是個同性戀者。」歧視無分國界，香港、日本亦然，稍稍脫離大眾認為的「正常」，隨之而來就是旁人如見怪物的目光及言語。

他說，不特別說的話，根本沒人察覺他是變性人。（攝影：Michelle Wong）

那年高中三年級，帶著當時的女友回家跟媽媽出櫃，說想變成男性。「媽媽說她一直都知道這件事，只是不想承認，但說這個是我自己的人生，喜歡的話就自己決定。」 不想承認地接受大慨是上一代最大的讓步。

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「原本住的地方大多都是老人家，不太明白變性人這事，反而東京的人比較開放。」高中畢業後，離開山形縣，隻身來到東京做變性手術。在山形縣打荷爾蒙針的話，要到婦科診所，男性打扮的她肯定會引人注意，反而在東京的話，只到普通診所就可以。

三年來，每個月打一次荷爾蒙針，於上年十月她戶籍上性別轉成男性。借了145萬日圓，做了切除胸、子宮的手術，但沒有做下體重建手術，怕有併發症。「我覺得自己係一個完全的男性，即使沒有男性的下體，只要我自身覺得自己是男性，我就是男性。」他說身為一個男性要有包容力，可以保護女性，也要保護弱者，如LGBTQ這群體。「要令更多人知道LGBTQ，這樣才有機會改變大家對我們的看法。」因為曾經歷過，他才選擇公開自己的故事，用自己的方式鼓勵他人。

保東星翔與女友Madoka交往四年，預定今年內結婚。「結婚後我們也有生小孩的打算，可能會想找哥哥幫忙生一位小孩。」（攝影：Michelle Wong）

日本工作制度大多是終身制，也就是打一份工是簽終身合約，變相就職前的審查會比較嚴格，查家宅地嚴。「日本的變性人就職都比較困難，當查到你以前是女生，現在是男生的話，不是太多人可以接受。」戶籍改變，過去仍存；即使自我肯定為男性，過去曾是女性這個身份抹不掉。

面對新相識的朋友可以選擇不特別，職前審查又似乎避無可避。

這輛可麗餅餐車很小，只能透過一個小窗口接觸外界。客人點餐時，多半只能看到他們的半身；他們在內工作，又要小心翼翼，生怕撞倒器具。狹窄的空間卻是他們安心工作的環境，至少在這餐車，不問過去與性別，只要能送上一份美味的可麗餅，客人就心滿意足。

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