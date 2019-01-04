由40張女性裸照告訴你　洛杉磯舉行的「蘯婦遊行」是怎樣一回事！

攝影師Maggie West展示了名為「98」的人像圖輯，作品名靈感源於美國律政司的統計數字，資料指每98秒，就有一名美國婦女遭受性屬擾。（轉載自maggiewest）

過去的#Metoo運動中，多了人意識到受害者的難處，不被理解，甚至因為生而是女性，錯總在妳身上。

洛杉磯自2015年起舉行「蘯婦遊行（Slut-Walk）」，於2017年活動中攝影師Maggie West展示了名為「98」的人像圖輯，作品名靈感源於美國律政司的統計數字，資料指每98秒，就有一名美國婦女遭受性屬擾。

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「回望歷史，所有印在聖堂玻璃上的女性都是聖人，她們大多都是處女，但當中有為數不少的聖人為了守護她們的『純潔』而犧牲生命。」攝影師邀請40名婦女在如聖堂的有色玻璃下拍攝，希望大眾反思何謂婦女的「純潔」，亦希望大眾對一受性騷擾或強姦的婦女有更多的包容，不是責怪她們，而是保護這群受害者。當個聖人很沈重，可惜的是女人天生就得當個「聖人」，乖乖聽話，聽父母的、聽男友的、搞不好老了還要聽兒子的；安守本份，本份就是社會跟家庭教你的份。聖人嘛，就應當聖潔，被他人侵犯，都是你錯，全因妳沒有保守你的聖潔，這重要過一切啊。

當個女人是有多累。累得受了傷害還要面對眾人的指責。

怪少點受害人，可以嗎?

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