與Tom Cruise分開後　Nicole Kidman：離婚不可怕，是成長的開始

Handsome Lady帶你看Nicole Kidman，在兩段婚姻中是如何成長蛻變，從受保護的公主，變為張開雙手擁抱他人的女皇。

妮歌潔曼（Nicole Kidman）金髮碧眼，舉手投足間，總散發着優雅仙氣的她，在15歲時就開始演出MV與電視劇的配角，直到1989年，演出《航越地平線》（Dead Calm），才開始獲得關注。

Nicole Kidman舉手投足間散發着優雅仙氣（GettyImages）

1990年，她與湯告魯斯（Tom Cruise）一同演出《霹靂男兒》（Days of Thunder），兩人因此相識相愛。當年才23歲的Nicole Kidman，便與Tom Cruise步入禮堂，在當時可是大家眼中的神仙伴侶。你以為Nicole Kidman的一生，就如同童話故事一般，往後都過著幸福快樂的日子了嗎？

這段令人稱羨的婚姻，維持了10年，在2001年兩人決定分道揚鑣。Nicole Kidman曾一度陷入迷惘，不想面對離婚的事實，她選擇埋首在工作中。但她從不責怪與怨恨，僅淡淡地說：「我當時太年輕也太倉促。」她並不後悔，因為他們也曾深愛過，也擁有過一段快樂時光。

23歲的Nicole Kidman與Tom Cruise步入禮堂，在當時可是大家眼中的神仙伴侶（Gettyimages／視覺中國）

離婚後，不一定要失魂落魄

才華洋溢的Nicole Kidman結婚後，在媒體眼中，成為了荷里活巨星丈夫的附屬品，她被貼上「Tom Cruise的老婆」標籤，她的專業與表演才華就這麼被忽視了。

33歲那年，公主與王子離婚了，公主帶着傷痛，透過演出電影，藉由角色去實踐自己。以一部歌舞片《紅磨坊》（Moulin Rouge！），入圍了奧斯卡最佳女主角，在劇中展現出自己的演技與歌喉，就像跟世界宣告：我能演也能歌！

2002年的《此時此刻》（The Hours）中，她戴上了假鼻子，飾演英國作家Virginia Woolf，拿下了奧斯卡最佳女主角、金球獎最佳戲劇電影女主角。

她戴上了假鼻子，飾演女性主義的先鋒作家Virginia Woolf（《此時此刻》The Hours 劇照）

她在2015年的世界女性高峰會上，曾坦言：

老實說，我當時一直在逃避我的真實人生，而身為一位演員，最棒的地方就是你可以沉浸在另一個人的人生中，在某一段時間裏成為另一個人。 Nicole Kidman

與Tom Cruise離婚後，Nicole Kidman總是不願多談過去。去年，她接受《紐約雜誌》（New York）專訪時，談及過去：「我在很年輕的時候就結婚了，但這並未為我帶來任何權力。我是因為愛他才結婚，而嫁給了一個有權力的男人，他讓我免於性騷擾，我被保護得很好。」她的話語，隱隱道出性騷擾在荷里活已經是一種常態，看出荷里活是性別權力不平等的，即使是知名女星仍需要男性權力庇蔭。

她感謝過去的種種，無論是快樂還是傷痛，都成就了現在的自己，在離婚之後，她開始學習成長，成為自己。

在離婚之後，她開始學習成長，成為自己。（GettyImages）

再婚後，我深愛著現在的生活

Nicole Kidman在38歲時，認識了現在的丈夫──Keith Urban，他們在2006年結婚，並育有 2 個女兒，她曾這麼形容他們的感情：「我們是兩個孤獨的靈魂，注定在彼此願意敞開心胸時相遇，我們是容易受驚也能勇敢的綜合體。」

她不斷地在戲劇上耕耘，努力突破演技，更在戲外選擇以自身影響力，投入公益並為社會議題發聲。在 2006 年，她擔任了聯合國婦女協會親善大使，替受暴婦女發聲。

除了戲外的實際行動外，她也更有意識地選擇戲劇作品，希望透過角色，傳遞她所關注的議題與理念。2016 年，Nicole Kidman參與演出及製作影集《美麗心計》（Big Little Lies），在其中飾演了受虐婦女，她說自己常常在收工後崩潰大哭，但也因為這個角色，更貼近受虐婦女的心境與處境。同年，在《漫漫回家路》（Lion）裏，她飾演一位收養印度小孩的母親，而後在自己的粉絲專頁上，成立幫助孤兒回家的公益捐款活動。

有人這麼形容，說Nicole Kidman離婚後，事業開始如日中天。她曾說過一句話，可作為回應：「這並非只是單憑運氣，你必須願意讓這些事情發生，也要願意妥協、願意改變。」

在兩段婚姻中，她從受保護的公主，變成了張開雙手擁抱他人的女皇。

今日的Nicole Kidman已經成長為張開雙手擁抱他人的女皇。（GettyImages）

Nicole Kidman的勇氣陪你行：

「後悔是荒謬的，所以我從不後悔。」

「當你有機會可以重新開始時，這都是好事。」

「那些荷里活女星不被賦予的機會，由我自己來尋找，我的事業由我自己來創造。」

人們可以告訴你該做甚麼，但生命有限，你該自問：我究竟想要怎麼活？ Nicole Kidman

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：Handsome Lady｜妮可基嫚：離婚，是我成長的開始】