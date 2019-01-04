【趙雅芝】為婚姻多次拒簽約邵氏　相守34年力證不被看好的愛

被譽為「不老女神」、年輕時代已豔壓群芳的趙雅芝，儘管當年選港姐未入三甲，獲「最上鏡小姐」的她，靠著演技和努力得到大眾肯定。 憑《倚天屠龍記》躍居一線，與當年的黃淑儀、汪明荃、李司琪並列為無綫「四大花旦」。然而，她卻不僅一次拒絕與邵氏簽約，原因只得一個：

「我不會為了自己的事業而犧牲我的家庭。」 趙雅芝

被譽為「不老女神」、年輕時代已豔壓群芳的趙雅芝。（趙雅芝微博）

「天作之合」的前夫

趙雅芝自1973年出道，因未入港姐三甲，連當配角的機會也沒有，逼於無奈回去當空姐。兩年後，一個不起眼的機會，她又再一次回到娛樂圈，就是當節目的助理主持。21歲的她，在母親介紹下認識了比趙雅芝大十多年的醫生黃漢偉。不久，他們就結婚了，更被傳媒形容為朗才女貌的一對。

以照顧家庭為由推搪合約

婚後的她仍然接下演戲的工作，可總是被安排擔任「花瓶」角色。但憑演技和努力，成功躍居一線。1978年，趙雅芝與黃元申合作拍攝電影《漩渦》和《剝錯大牙拆錯骨》，螢幕情侶形象深全民心，二人繼而傳出緋聞。後來黃元申寫給趙雅芝的情書被周刊刊登，二人突成眾矢之的，更傳出趙雅芝被家暴的消息。

趙雅芝與第一任丈夫黃漢偉。（網上圖片）

後來因《上海灘》中馮程程一角，成功轉移視線，讓趙雅芝走上事業第一個高峰。邵氏集團曾以高薪酬和她提出簽長約的機會，然而，她再次婉拒。因為當時的她為兩子之母，加上丈夫一直以來不喜歡她拍戲。為了挽回曾面臨破裂的家庭關係，她情願放棄能讓她成為國際巨星的稀有機會。只可惜，二人最終還是離婚，為兒子撫養權而對薄公堂。

「如果家庭不幸福，儘管事業再成功，心裡都是苦悶的。」 趙雅芝

趙雅芝與第二任丈夫黃錦燊。（趙雅芝微博）

不被看好的第二段婚姻

1981年，趙雅芝與黃錦燊因拍攝《女黑俠木蘭花》結識。在她處理跟前夫的官司之際，黃錦燊頓成她的傾訴對象。她曾說過：「黃錦燊是個很成熟的男人，每天在開導我，成為我的精神支柱。」二人漸生情愫，二人於1984年在美國註冊結婚，可當時不被外界所看好，原因是「不合襯」。一個貌若天仙、炙手可熱的女星，她的丈夫卻是個外貌平庸、片酬與她相差好幾倍的男人。可是，黃錦燊堅定地發表愛的宣言：「時間會證明一切。」

兩人不時在社交平台上放閃：

+ 5 + 4 + 3

攜手34年 仍然恩愛如昔

從結婚至今34年，黃錦燊似乎已用時間證明他對趙雅芝的愛和忠誠。儘管二人已淡出娛圈，每逢出席公開場合時，他們都是恩愛地十指緊扣出場，不然就是黃錦燊輕扶著她的腰。老夫老妻仍能如此甜蜜，確實羨煞旁人。

看著兩人的合照，絲毫沒有不合襯的感覺。因為幸福的愛情，從來都只是兩個人的事。