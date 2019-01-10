在那個對愛情有著憧憬的年紀，我們總會幻想自己是童話故事裏的公主，終有一天會遇上自己命中注定的白馬王子，然後過著幸福快樂的生活。長大後，我們當然明白愛情不只得美好一面，我們會經歷心痛、難受的時刻，有時還是會悄悄懷念小時候發的「公主夢」，懷念那個快樂無憂的童話世界。

小時候，總會幻想自己是童話裏的公主。（IG@meecosme）

礙於社會的目光，我們不敢公開地發這個「公主夢」，不敢大膽地穿上公主裙。日本插畫家Meeco在Instagram上分享了一系列以迪士尼角色為原型的情侶穿搭，穿上現代服裝，依然可以帶出童話風格，絲毫不會讓人覺得「老土」之餘，也十分時尚。下次不妨和男友參考她的配搭，低調地化身成為王子公主。

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她在配搭服裝時，也會兼顧現實中的可行性，畫筆下的每套服裝，都是容易買到的大品牌。另外，她會考慮到角色原型的服裝顏色、風格，如美女與野獸內的Belle最經典的服飾就是她參加舞會時的黃色禮服，Meeco同樣選用了黃色帶皺褶的連身裙，搭上毛毛披肩，雖然服裝不如故事原型般隆重，但也帶出了Belle華麗高貴的感覺。又如《阿拉丁》中的Jasmine性格成熟，而阿拉丁則較為調皮，Meeco為阿拉丁挑選了有「大男孩」感覺的服裝，而Jasmine則穿上湖水綠連身褲，配上金色腰帶，予人成熟的感覺，服裝和兩人的性格也有關係。

除了公主王子，她同時也會以其他卡通角色的原型配搭服裝，如米奇和美妮、Hello Kitty、唐老鴨和黛絲等，下次與男友出門時，甚至去遊樂園時，不妨跟著她的情侶穿搭，當一天童話故事中的角色。

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