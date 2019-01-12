除了從男生喜歡的電影、音樂、球星了解他的喜好外，原來飲食習慣亦透露著他的內心世界，從愛好的食物到進食的行為都是種反映性格特徵的微妙方式。

根據美國食品科學專家John Hayes的研究，性格影響著每個人對食物的潛在喜好。如果想更了解有機會發展的對象，不妨留意一下他的飲食習慣，可能已經透露著他的內在性格。

《春嬌救志明》劇照

偏愛甜味的 友善而且富同理心

研究指出愛吃甜食的都是具親和力而且表現友好，富同情心的他們大多樂於分享與幫助別人。慣於遷就的他們經常被個性鮮明的人吸引，欣賞有主見而且開朗的朋友。但很多時由於心腸軟，易於寬恕別人的個性令他們在關係中容易受傷。愛吃甜食的人要懂得保護自己，不要被人濫用自己的溫柔呢。

偏愛辣味的 天生的冒險家

享受辛辣味道的人喜歡尋找刺激與快感，充滿精力而且行動力強。他們相對其他人好勝，喜歡勝利帶來的滿足感，對他人的讚美非常受落。另外，他們適應力強，喜歡挑戰未知的新環境，若你的心儀對象喜歡吃辣，不妨主動一點，相比鄰家女孩，他們更喜歡能與他到處探索的女生。

喜愛吃便利店肉醬意粉的張志明便是個不折不扣的大男孩（《志明與春嬌》劇照）

偏愛咸味的 人生就是要活在當下

他們有點像個大男孩，主張及時行樂。雖然他們表現得喜歡競爭，但與喜愛吃辣的人相比，他們的性格較單純，競爭也是以「遊戲」方式呈現，純粹是個較貪玩的男生。為了爭取最多的玩樂時間，他們做事很有效率，但容易因為小問題感到不耐煩。要是你能幫忙解決瑣碎的小問題，對於怕麻煩的他們來說，會覺得你是天使呢。

偏愛酸味的 對生活有一定的要求

喜歡酸性食物的人對自己一向要求較高，故容易給人一種嚴厲，獨立的感覺。他們事業心強，目標為本。基於獨立的個性，他們遇到問題不會主動與朋友討論，寧願自己在鑽牛角尖。他們需要的是細心而沉穩的同伴，遇到困難時未必需要你幫忙解困，但卻希望你能靜靜相伴，讓他感受踏實的感覺。

除了飲食喜好，原來進食習慣亦能顯示隱藏的性格。洛杉磯的行為學家Juliet A. Boghossian就根據大眾的進食行為總結出了九種性格特點：

+ 5 + 4 + 3

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