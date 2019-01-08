【愛情保鮮】丈夫日洗婚戒網民高呼羨慕：每天想如何讓老婆更愛我

結婚是個承諾，婚姻則是看你如何遵守，美國奧克拉荷馬州一位丈夫便會定期洗戒指，以象徵「健康的婚姻」，並會在過程中，想起妻子的好，以及作為丈夫應做的事，讓網民大呼羡慕。

Jeff Hardy每周都會洗戒指，以提醒自己有多愛老婆。(@Jeff Hardy)

愛情需要保鮮，隨時間流逝，我們很容易因習慣，而漸漸失去感覺，以為所做的事情，都是理所當然，忘記初時的最主要原因和動力。為了尋回自己在愛情中，應負的責任，好好先生Jeff Hardy會透過每周清洗戒指，作為提醒，「每當我洗它時，都讓我憶起在我們婚姻中，我應做的小事情。」

延伸閱讀：

【叱咤2018】《百年樹木》為故事劃句號 感謝前度：再後悔都精彩

【蔡依林】成全他人變迷失自我 為快樂負責：不能等白馬王子救你

【愛情蜜語】記錄小甜蜜點滴 互相賴一起：有你無聊瑣事都變不同

+ 5 + 4 + 3

不只使用清水，Hardy還會在浴室裡，多放一支牙刷，以清洗婚戒埋藏的污垢，「我要想想如何可以令婚戒，添上健康婚姻的意義。」他亦認為，每當修車時，戒指都會被劃花；每當在農地工作時，戒指都會被弄髒，因此更應該定期清洗，即使好友不理解，笑稱「沒人會注意到差別」，但對他而言，「這（戒指）仍是真的很重要。」

堅持是件困難的事，無論初時決心有多大，漸漸都會感到乏力，而能夠一直忍耐，相信是因為不時的提醒，讓自己清晰知道現處位置，以決定未來的方向。洗戒指的做法，雖看似紙上談兵，但Hardy還會付諸實行，進一步表達自己的愛意，「你停止做這些小事，你便會停止待她好（當你結婚後，其實也不應這樣做），停止讓她留下印象。每天我起床時，都會想像老婆是個令我深深迷上的陌生人，好讓自己思考『今天如何讓她愛上我。』」

Hardy可謂名符其實的愛妻號，除了清洗婚戒，他寵愛妻子的事跡還有：

延伸閱讀：

【兄弟】盼遇一位張非凡 叛逆外在藏著情深：發生任何事我都會在

【林淑敏大小姐】入行18年歷高山低谷 兼職撐夢想：大病後有收穫

（參考資料：英國《每日郵報》）