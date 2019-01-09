劉德華一首《龍鳳鬥》的主題曲《如果我有事》當年唱得街知巷聞，「如我若有事你會很寂寞／你獨個行樂怎可快樂／你沒我的運氣能先走畢竟／能早登天國」，至今成為經典，歌詞中透露的淡淡哀愁，道盡生與死、陰陽相隔的淒美。

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可是當現實中面臨這樣的處境，你又會怎樣做呢？舉例說，另一半患上絕症，有沒有想過如果患絕症的是自己就好了？常說白頭到老，但兩個人相伴，總有一個會大限先至，活着的是幸運，還是不幸？樂觀地想，另一半先走了，你連他的份兒好好走下去活下去；悲觀地想，往後餘生只剩自己一人，那種孤獨、寂寞實在難以忍耐。曾許下相愛至死不渝的承諾，若果伴侶不是銀髮蒼蒼亡隕，而是壯年消逝，那種哀痛更加深刻。

比悲傷更悲傷的故事。（電劇劇照）

年過八十的黃國萬伯伯早年喪子，兒子於廿幾歲盛年中如煙花綻放隨即散落四周，再無影蹤，此乃人生一痛。老來妻子中風癱瘓，兩個相依為命的老人，可憐苦了大半生還繼續苦下去，在黃伯而言，他照顧妻子苦不堪言；在黃伯妻子而言，她也活了大半生，臨老動彈不得，或者她已經不知道什麼是苦，然而這種難熬的境況，真是無處話淒涼。這次黃伯親手了結愛妻性命，你能說他不心痛嗎？你能說他不愛妻嗎？不！正因為深愛着，所以想她盡快脫離苦困，同時，也藉此可向社會反映這個城市對真正有需要幫助的人是多麼冷漠？

被告黃國萬在耀東邨的住所殺死其妻。（資料圖片）

生命無常，黃伯怕的，是自己比愛妻早走，愛妻無人照料。「愛你愛到殺死你」，你以為這是一句戲言？或者，你枕邊的另一半腦海也常常想着如何下手呢。

撰文：清君 中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「在愛情路上 最怕自己比對方先走」​】

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