身邊不少女生朋友總會抱怨男生用下半身思考，滿腦子都是情慾。身邊女生常常抱怨當另一半「想要」時，自己卻不是常常有「mood」，甚至會因為性需要的分歧而爭執。男生女生的大腦構造天生就有點不一樣，在科學角度而言，男生的性慾的確較為旺盛，也會出現得較頻繁。

（《小姐誘心》劇照）

男生平均五十二秒有一次性幻想

男女性需要不同步，其實十分常見，這種分歧因為男生大腦中與性愛有關的區域比女生大兩倍，所以男女生的性需要自然會有差距。曾經有研究指出，女性每天只會想到與性愛有關的事一次，即使在月經前性慾比較旺盛的日子，女生也不過每天想到三至四次與性有關的事。反之，百分之八十五的二十至三十歲男性每五十二秒就會出現一次「性幻想」，性慾望本質上就比女生強烈。

女生對性重質男生重量

然而，性慾不同步並不全然因為腦部構造，而是因為男女對性愛的幻想並不一樣。男生重視性愛的次數，女生重視性愛的質素。男生只要受到視覺上或觸覺上的性刺激，腦部就會自然產生性慾。但女生理想中的性愛不只是在床上那一刻開始，無論環境、氣氛、當天的心情都會影響她們的「性趣」，所以女生較男生難應付，不是單純的感官刺激就可以引起她們的性慾。

（《小姐誘心》劇照）

男生將性和愛掛勾

這種性愛上的分歧也會令男人胡思亂想，醫學博士露安·布哲婷（Louann Brizendine）曾經在她的著作《The Female Brain》中分享過一個案例：前來求助的是一對三十多歲的夫婦，太太把所有時間和精力都放在工作上，兩人做愛的次數會因此而減少，太太的態度令丈夫不禁想「我是不是不能滿足她？」，甚至最後會將其解讀為「她不愛我。」其實這種情況也會出現在女性身上，只不過換了是溝通上的分歧，女性往往覺得另一半不跟她說話，就是不愛自己了。其實太太不過因為工作太累而沒有性慾，當大家互相坦白後，太太才明白丈夫的想法，心結就解開了。

如何令男女性愛更同步？點擊下圖了解更多：

【性愛那些事】有愛無性？ 研究指我們只可忍受＿次不合拍的性愛

【破迷思】妹妹「鬆」不因做得多 陰道鬆弛竟然跟搬重物有關？

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持婦女基金會 ,捐款$214,香港01送您 兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。(推廣日 期: 1月9日至1月21日): https://heart.hk01.com/zh/project/10078