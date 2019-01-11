【姊妹情深】愛不留情面互相揶揄　有難時表面說不實際卻溫暖

在日常生活裡，不少時候都想有人陪伴，雖然吵吵鬧鬧，但過後都會感受到當中溫暖。了解你的習慣，知道你的感受，莫過於一同成長和經歷的姊妹，本地漫畫家大Y（@bigycomic）便透過畫筆和出書，分享日常與家人相處的有趣插曲，相信家中有家姐或妹妹的人，看後都會有所共鳴。

大Y是家中的「老大」。(@bigycomic)

姊妹間的相處之道，除了同聲同氣，便是床頭打架床尾和，身為家中「老大」的大Y，與妹妹的對談，常會互相揶揄，如批評衣著品味，對方增磅時會歡呼，還會將妹妹的睡相拍下，簡直毫不留情面，即使因而生氣吵架，兩人也會很快沒事，繼續和睦相處，這種相處方式，相信僅是姊妹限定，若換作別人的話，也許早已鬧翻。

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大Y與弟妹的相處日常，搞笑之餘，亦似曾相識，像是自己與姊妹也會做的事：

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亦有一種姊妹，平日個性鬆懶，但當你遇上困難，向她提出請求時，表面上她會不斷嘮叨和抱怨，未幾卻會告訴你已將事情解決，讓你頓時暖在心頭。大Y有次忘記把藥帶回公司，於是打給妹妹，卻被對方責罵，讓她以為對方不會幫忙，怎料不久後，妹妹再次來電，便指「已把藥放在公司信箱」，令她不禁大讚「被妹妹的愛感動了」。妹妹有難時，如面臨趕稿前夕，大Y亦會變身成臨時小助手，助妹妹完成作品，可謂姊妹情深。

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（圖片獲bigycomic授權轉載）