【爆毛寶寶】成最年輕美髮廣告代言人　髮量搭可愛俘虜網民心　

爆炸頭一般予人搞笑形象，但日本關西一名頭髮天生濃密的寶寶，則以可愛俘虜不少網民的心，讓她在短時間內爆紅，更成為洗髮水廣告的代言人。

Chanco剛滿一歲，雖頭髮生長茂盛，但深得不少網民喜愛。(@babychanco)

這位寶寶名叫Chanco，剛滿一歲，由於頭髮生長茂盛，看來像棉花糖般，質感蓬鬆，又像一頭小雄獅，完全跟她的天真爛漫笑容，相映成趣，因此深得不少網民喜愛。她的媽媽原想記錄女兒的髮量，於是開設社交網站帳號hair diary，亦以「爆毛」形容其髮量，未料其後反應熱烈，追蹤者更達37萬。

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Chanco的髮量成長史：

+ 16 + 15 + 14

Chanco的頭髮特色，亦吸引到當地銷售髮型產品的商家，成該品牌最年輕的洗髮水廣告代言人，「早前外國娛樂雜誌曾以『出現於洗髮廣告上會怎樣？』為題，啟發我們邀請Chanco作為企劃的代言人。」影片可見保留Chanco的髮型，並添卡通動畫和天使翼，講述即使髮量使她被指古怪，但媽媽及身邊有不少人都喜愛她這個特質，故若有跟她一樣的人，也可大方地做自己，愛護自己。

外貌與他人不同，或怕受到排擠，因此會處處掩飾，改成與大眾一樣的特質。即便不同，其實也可與別不同，將別人眼中的缺點，發揮成個人特色，欣賞自己的獨特，讓人知道你的可貴之處，這樣才會得到賞識，正如患白蝕症名模Winnie Harlow，因敢於做自己，將身體缺憾變成特色，最終成功在模特兒界闖出一片天，踏上Victoria Secret的大舞台，這樣的正面想法，至叫人敬佩。

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