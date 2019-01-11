【大帥哥】愛上不該愛的人　對立也要在一起：放下執著　學習遷就

劇情笑中有淚，《大帥哥》將迎接大結局，除了大講金句和兄弟反目，故事的亮點，還有大帥哥（張偉健飾）與三位妻子的愛情，雖沒大篇幅描述，但每次的單獨對話，卻讓人感受到當中的情深。

大帥哥擁有三位妻子，雖看似花心，但他都從未強迫對方愛自己，還一直守護和縱容對方。(《大帥哥》劇照)

大帥哥擁有三位妻子，雖看似花心，但他都從未強迫對方愛自己，還一直守護和縱容對方，而且答應的每個承諾，都是真心真意，一點也沒有違背。不過，天若有情，奈何三姨太沅婉（蔡思貝飾）是革命黨，而大姨太葉天嬌（譚凱琪飾）則是日本少將，與大帥哥的立場永遠對立，兩人發展亦如羅密歐與茱麗葉般，天各一方，不過大帥哥沒有隨之自刎。

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也許兩人都有想法，但卻沒開口的勇氣。(《大帥哥》劇照) 天意弄人，有時在對的時機，遇上對的人，最終不一定能譜出美好結局，或因身分有別，或因擁有的東西不同，令兩人只能無奈地面對現實。天嬌初時只想履行間諜任務，其後因大帥哥的體貼，而深深愛上對方，更曾因保護對方，險些洩露身分。縱然如此，血脈也不能改變，她向大帥哥公開自己真實身分，其後卻遭對方背叛，曾傷心欲絕地表示，有想過背棄國家，與他雙宿雙棲，但卻得到絕情的回答。聽到她的話，大帥哥也失望地問，有沒有想過他在行動前，其實也是一直對待對方回頭改過？也許兩人都有想法，但卻沒開口的勇氣，亦沒信心能走到最後，直至問題觸發，才道出心事，可惜為時已晚，已沒有挽回的餘地，並釀成悲痛的結局。

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沅婉是對抗軍閥的革命黨成員，當身分被發現後，雖決心離開，但對方卻挽留她。(《大帥哥》劇照)

情侶立場不同，以為注定沒有結果，但其實不一定如此，沅婉是對抗軍閥的革命黨成員，卻喜歡大帥哥，當身分被發現後，雖決心離開，但對方卻挽留她，指可以放棄軍人的職位，加入革命黨，希望與她在一起。感情亦是如此，不論立場是怎樣，要是大家目標一致，只要雙方放下執著，態度軟化，願意遷就對方，結局或會被改寫，變成故事裡的一個美好轉折。

不過，轉折若然太快，予人感覺不踏實，正如富家小姐願放棄身分，與貧窮的男友生活，表面雖事情得以解決，但實際雙方都有壓力，因女方需摒棄過往的奢華，重新發展生活圈子，所付出的努力，反讓對方亦感壓力，會責怪自己的任性，因此雙方需以一個較舒適的方式，慢慢互相轉變。沅婉最終回到大帥哥身邊，但沒放棄革命黨身分，讓雙方努力和耐心改變對立的局面。

現代的情侶，未必有如劇中血海深仇的對立關係，然而，卻總在生活上持不同的態度而出現對立情況，對面分歧，我們又是否懂得為對方設想，求同存異尋找解決方法？

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