最堅貞的愛情，或許就是你在他最潦倒之際仍能共患難，他在你的容貌經歷歲月洗禮後仍能保持熾熱。梁家輝與妻子江嘉年，正正演活了最真摯的愛情。年月過去，他由當年一貧如洗的小伙子變成了影壇的巨星，她也由當年的青春少艾變成了身材「走樣」的中年婦人，唯一不變的，就是兩人的愛情。

梁家輝對妻子如此忠誠，並非沒有理由。今天的梁家輝很有成就，在80年代也曾經經歷過一段辛酸的日子，他在1984年成為最年輕的金像獎影帝，有了名卻沒有利，因為政治因素而被封殺，甚至一度要做無牌小販賺取收入，最潦倒時，戶口只剩下8000元。當時他遇上電視台監製江嘉年，兩人相戀、結婚，他連辦婚宴的錢都拿不出來，只能瞞著父母，在雙方妹妹見證下註冊結婚。

（IG@nikkiechleung）

他在結婚時問妻子嫁給自己會否覺得委屈，對方卻直言「不會，我相信你以後不會讓我傷心。」，他當時很感動，這句話直到今天都一直刻在他心中。在成為金馬獎影帝後，他在台上向太太發表情深表白：

太太在我最失意、最沒有希望、最窮、最潦倒的時候嫁給我，不管今天還是以後，我拿到榮譽、獎品、獎金、薪水，反正是一切啦，我都要跟她一塊分享。

兩人至今依然恩愛，是子女眼中的模範夫婦：

+ 11 + 10 + 9

他以為從此可以讓太太過上無憂的生活，世事不盡如人意，1993年，梁家輝和太太一齊到越南拍攝電影《情人》，中途卻又被黑社會挾持到菲律賓拍戲。江嘉年挺身而出，外型嬌小的她直接和對方的「大佬」談判，直言「我既然來了，就不怕死，可我死了，對你們也沒好處。」她又與對方分析梁家輝拍攝情人後一定會名聲大噪，對另一部電影的票房也會有幫助，最後他們釋放了梁家輝，讓他繼續拍攝《情人》。

江嘉年當年的清秀模樣。（IG@nikkiechleung）

因此即使外界屢次批評江嘉年身材、外貌走樣，梁家輝也會維護太太，並說「我太太是世上最好的女人，是她的好激發了我的好。」，而對愛情，他也有自己一套想法：

「一對戀人，頭1、2年拍拖，那是戀情；之後的10年，是感情；如果30年後你仍會拉她的手上街，那才是真正的愛情。」

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