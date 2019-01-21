【心理測驗】總是覺得「未玩夠」？你在愛情中的定性指數是...

有人渴望結婚，早日與另一半共諧連理，早日安定下來；同時有人害怕結婚，總是覺得婚姻會束縛自己，令自己失去自由。他們總是覺得「未玩夠」，所以遲遲不肯與對方廝守到老，怕有一天對對方生厭，又怕對方管束自己。

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你死亡之前，死神讓你有三分鐘可以做自己想做的事，你會選擇做甚麼？ A.狂打電話 B.找仇人報仇 C.不做任何事 D.吃大餐 E.瘋狂用信用卡購物

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