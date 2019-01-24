【情侶外遊】一定要瞓同一張床？甜蜜旅遊要小心　才不會分手收場

旅行猶如情侶關係的「照妖鏡」，在寥寥數天的相處中，可能會看到交往數年也察覺不到的事。在日本，更有一句「成田分手」的說法，形容很多新婚夫婦和情侶出國，回到機場直接分手，讓旅行成為檢驗情侶新標準。

情侶旅行多半會同住一間房間，睡同一張床，這時很多男生都會有「可發生親密行為」的想法，但很多女生未必有同樣的想法，而很多時候，這也成為情侶不歡而散的導火線。（Gettyimages／視覺中國）

黃俊環和女友蔡侒錤（Akiyo）相戀超過一年，一起旅行接近10次。「我們都很愛旅行。」蔡侒錤更透露，去年聖誕節，男友送了她一張沒有填上飛行目的地的虛擬機票。「我還沒想好要去哪裡…」黃俊環則表示，會送上這張機票也是因為想和女友到不同的國家、城市探索。「自和她在一起後，她幾乎成為了我唯一旅伴，每每想要出國，就會想帶上她。」

不少女子常會執著於交往多久才可以一起旅行？對於這一點，蔡侒錤坦言，自己是一個講究感覺的人，並不會刻意訂下交往時限。「我們在一起的第一個月便一起到台灣旅行了。」兩人皆認為，旅行確實能讓彼此關係更邁進一步，其中包括更了解彼此的生活習慣。情侶旅行多半會同住一間房間，睡同一張床，這時很多男生都會有「可發生親密行為」的想法，但很多女生未必有同樣的想法，而很多時候，這也成為情侶不歡而散的導火線。「對我而言，當準備單獨和男朋友一起出國，就要有隨時獻身的準備。」

她坦言，自己一直以來都以結婚為前提交男朋友。「老實說，我每次交男朋友都已經做好獻身的準備，而不是說單獨旅行才來思考或考慮。」兩人一個是企業家，一個是Youtuber，工作性質完全不同，但旅行動機一樣。「我們愛拍照，也愛購物。」此前，台灣綜藝節目《康熙來了》曾盤選出「旅行中，男生最不能忍受女朋友的行為」，其中包括女朋友亂買東西、早上一直賴床、花太長的時間拍照等等，但他們這一對卻是完全相反。

蔡侒錤說：「每次都是他逼我消費、拍照。」黃俊環聞言便解釋，由於她是Youtuber，需要經常上載照片到社交網站，而他亦認為，旅行是最佳的拍照時刻。至於「逼」女友購物消費，他則喊冤：「也是我付錢的，好嗎？」他一直認為，買東西送給女朋友是體現疼愛的方式，加上女友向來捨不得消費，所以他願意成為她的聖誕老人，盡量滿足她的需求。

無論是旅行或是生活上，蔡侒錤（左，26歲）和黃俊環（28歲）都不常吵架。黃俊環說，有問題就要解決，不要小題大做。（馬來西亞東方網）

最難忘旅行：三災八難曼谷行

兩人不曾在旅程中起過太大的衝突，但蔡侒錤說：「有一次的曼谷之旅，我們的行李和別人調換了，老實說，或多或少都有影響到大家的心情。」她續說，當時他們是準備出席朋友在曼谷舉辦的婚宴，順道慶祝一周年紀念。「我的化妝品、鞋子統統都在該行李箱裡。」不過，所幸黃俊環非常理性，他在蔡侒錤很慌的時候，給予解決方案，包括立馬幫忙購買鞋子和化妝品。他說：「當事情發生後，重點不是追究對錯，而是解決問題。」

發現拿錯行李箱後，他們已立刻聯絡航空客服。「行李箱飛到了德國，我們最後是在要回國的前一天才取得回。」蔡侒錤無奈笑說，原本兩人還計劃要到高級餐廳慶祝一周年，最後卻因為行李被調換而取消。該趟旅程可謂多災多難，先是行李不見，後來蔡侒錤在宴會上跌倒出糗，再來是黃俊環食物中毒。

蔡侒錤說：「他給我新買的高跟鞋竟然讓我在婚宴上跌倒，而且還是在眾賓客面前來個四腳朝天，很丟人！」她坦言當時自己確實有發脾氣，甚至責怪男友拿錯行李箱。「因為在機場的時候，我有提醒他是否拿對，但他沒有再三檢查。」不過他倆一貫的相處方式是：有什麼不爽，當面說！

他倆一貫的相處方式是：有什麼不爽，當面說！（馬來西亞東方網）

一致贊同男友全包

情侶去旅行究竟是要「AA制」還是男朋友全付旅費，一直都是男女經常會爭論的課題。而黃俊環和蔡侒錤這一對，以男方全付居多。「一般上，機票和住宿都是由他付，但我會帶我自己的零用錢。」黃俊環卻認為，全付女朋友的旅費是男人的責任。「如果男方的經濟不允許，可以選擇本地遊或是消費更低的地方。」蔡侒錤則表示，若男朋友不願意替她付旅費，她會生氣。「不是因為貪慕虛榮，而是我認為，男朋友也有責任負擔女朋友，而不是要等到結了婚，成了你的老婆才負責。」她說，當一個男人願意為女人負責，無形中也會讓女人感到有安全感。「他長得不帥，但他卻能給我滿足感和幸福感。」因為在她累的時候，他永遠是第一個出現讓他依靠的人；當她工作遇上難題，他也是第一個會給予意見和建議的人。

黃俊環認為，全付女朋友的旅費是男人的責任。「如果男方的經濟不允許，可以選擇本地遊或是消費更低的地方。」（Gettyimages／視覺中國）

景點控vs隨性派

兩人的旅行動機一樣，模式卻大不同。蔡侒錤坦言，自己一直以來都是屬於「跑景點」的人，會把行程排得密密麻麻，黃俊環卻很隨性，不會為旅程預先訂下任何編排，想去哪，就去哪。蔡侒錤說：「有一年，我和他的家人一起到韓國旅行，因為我曾留學韓國的關係，所以由我負責編排。」後來她發現，他家人都屬於喜歡隨性旅行的人。

當小兩口分開旅行時，蔡侒錤會依男友模式進行，不編排，不計劃，隨心而行。「我其實不愛計劃東西，但每每和家人、友人出遊，我就會覺得自己有責任要把行程規劃好。」但在男友面前，她笑說，自己可以完全不帶腦出門。黃俊環更乘機吐槽女友是個路痴，沒有方向感。「其實我每次都知道她走錯路，但我不會立馬和她爭，就讓她去闖啊！」黃俊環認為，與其質疑她，不如先讓她嘗試，這樣就能減少不必要的爭執。

黃俊環表示：「其實我每次都知道她走錯路，但我不會立馬和她爭，就讓她去闖啊！與其質疑她，不如先讓她嘗試，這樣就能減少不必要的爭執。」（Gettyimages／視覺中國）

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】一起出遊考驗重重】