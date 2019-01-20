男生們與Y自中學相識，他們一直對她呵護備至。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

最近Instagram平台「lovers_channel_」，有女網民投稿，她覺得自己的男友與紅顏知己過於親密，引起網民熱議。她與男友的隔閡源於他相識多年的女性朋友「Y」，男友與一眾「兄弟」總是花盡心思保護她，甚至有種把她捧在手心上的感覺，每次外出後都要把她送到家門，除夕倒數要一齊過，Y病了就要撇下正在一齊食飯的女友，趕忙探望Y。女網民嘗試找出男友如此呵護Y的原因，對方只是支吾應對。

不久後，自稱女網民男友的兄弟投稿，解釋了如此照顧Y的原因，原來對方有過被家暴、差點被性侵犯的慘痛經歷，一度想自殺，所以相識十多年來，他們都一直在Y身邊守候她，不讓她受到一絲傷害。

事情的來龍去脈：

+ 16 + 15 + 14

不少網民都抨擊Y是高級「綠茶婊」，手段高明，把一班男生玩弄於鼓掌之中。一個經歷過家暴、差點被侵犯的女生，當然值得同情，也可能比普通人需要更多關懷和愛護，才能慢慢放下戒心，重拾對其他人的信心。我相信每個人看到自己朋友被傷害，不論性別，也總會好好安慰對方，甚至幫對方「出頭」，在對方有需要時陪伴對方。作為Y的朋友，他們要她有呵護備至的想法，其實也是合乎情理，不合理的從來只是行為。

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只要對方說一句就言聽計從，病了就要撇下一切看望對方，單身時，當然沒有問題，拍拖時，你對她過了界線的好，卻不知不覺間讓另一半受傷。即使你和她從前多麼親密，形影不離，你選擇和另一個人開展關係，自然就要有心理準備，把心思、時間分給拍拖對象，如果只用「我地識咗好多年」、「我地清白架」就想著可以打發對方，一心想著向另一半坦白，對方就一定要體諒你，那麼倒不如理清關係才開始談戀愛吧！

對整班男生而言，Y其實有點像沈佳宜般完美。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

打著「純友誼」的旗號，卻做出了許多超越友誼的行為，當另一半不滿時，你又搬一句「咁我地係好朋友嚟，好正常」，甚至反過來怪責對方小器，把對方反駁得無言以對，你覺得道理就站在自己一方，其實只不過是歪理永遠不能被反駁。試想想，如果Y變成一個散發著陽剛氣息的肌肉男，有幾多個兄弟好會把他當宇宙中心般，圍著他轉，其實不多不少，成班男生英雄主義上身，不斷上演著英雄救美的情節。

其實細心想想，對「朋友」表達關心，從來不只一種方式，身邊有些朋友，平時不常聯絡，數個月才見面一次，在最難過之際，對方一句文字、一個電話甚至對你的感受心領神會，已經讓你好過很多。每天陪伴在側，隨傳隨到，就可以解開心結的話，大概世界上的千萬種煩惱都已經會不復存在。

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