【愛情10 Year Challenge】一起變老非必然　愛能如初是最大挑戰

如果愛情都有10 year challenge，那麼誰會出現在你的挑戰裡？若有一個人，能陪伴在你身邊超過十年，這本身就是一份厚厚的幸福了。十年前後，你和他都可能有不少變化，或許有誰胖了、或許有誰更漂亮、或許有誰更帥了，但愛情的10 year challenge不是比較這些變化，要挑戰的，是你和他是否仍然如初的愛對方？

10 Year Challenge熱潮：最近不少明星名人都上載自己十年前後的照片，毋懼歲月痕跡，更愛自己。

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有人說，愛情經不起時間的考驗，有些人愛厭了就會想離開，但其實這是錯的，有些愛是一輩子也不夠的，只要你與對方，都是彼此對的人就可以。何謂對的人？在對的時間，你遇見了這個對的人，心裡頭有一把聲音：「是這個人了。」於是你和這個人走近，再走進幸福的未來，十年過去了，你還在、他還在，不單如初，還好像更加愛對方了，這也對，因為你和他選擇專心去愛一個人，任花花世界再璀璨，你和他眼裡都只有對方，十年時光，匆匆就過，只因當一個人找對一個人，時間再多也不夠用，因為你和他都會用盡時間來珍惜對方。

10 years challenge 除了呈現彼此歲月的痕跡，更見證了感情的韌度。（yeungchinwah@instagram）

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10年專心愛一人很困難？就算已愛到10年，熱情卻變淡，如何挽救？點擊下圖學習愛情長跑的智慧自我提醒：

回看十年前的你和他，那時候滿臉的稚氣，曾經許下過最動人的承諾，那時候都害怕誰會食言，許諾時漂亮但實踐不了，但結果呢？你沒有信錯人吧？這十年來，你都過得很幸福，只因有一個人無論順境逆境都會陪在你身旁，這一個人，成為了你生命裡不可或缺的人，只因你倆除了愛對方之外，還真的是陪伴彼此長大的夥伴。

十年前後，身旁的還是那個他，是一種幸福；要是感情如初，甚或更深厚，更見可貴。（victoriabeckhamfrance@instagram）

那麼還未陪伴夠十年的戀人們呢？不用怕，有膽子許下愛情的10 years challenge嗎？十年來到的時候，你和他都苦笑：「看，就這樣被你騙了十年了。」被騙其實也可以很甜蜜的。

愛情能夠經得起時間的考驗，只看你和他的愛情有多厚。

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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