節目裡的行為像個大小孩，但當面對愛人時，卻意外地認真，韓國藝人河東勳（HAHA）於2012年結婚，與妻子金高恩（Star）表現恩愛，簡直羡煞旁人。他早前宣布，妻子懷第三胎，其後拍攝綜藝時，他亦掩不住喜悅，更透露孩子將會取名為「Song」。

HAHA於2012年結婚，與妻子Star表現恩愛，簡直羡煞旁人，早前更宣布，妻子懷第三胎。(@sweetstar0001)

很多夫妻或經歷七年之癢，HAHA和Star則依舊恩愛，十足模範夫婦，不過HAHA日前坦承對妻子感自責，「我跟老婆曾約定，現在她應該是時候回來出席活動。」但由於Star再度懷孕，令回歸樂壇一事需要暫停，「心裡有三成是想有第三胎，雖然知道為了老婆，應該停止這個想法。」因此他自言是個「壞人」。

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HAHA個性鬼馬，跟Star的合照趣怪甜蜜：

+ 17 + 16 + 15

不過，在另一半眼中，他絕不是個「壞人」，反而是位「愛妻號」，處處為對方著想，曾表示「老婆說的話永遠都對」，因此從未吵架，亦會大放情話，示愛時便說「我們結婚吧」，視對方為「想娶的女人」，而求婚時，他還承諾會做個「優秀的父親，用心扶養小孩，與妻子和睦相處」，令Star大為感動。在去年的結婚紀念日，他更感謝老婆的陪伴，「感謝你相信並跟隨我這個混蛋丈夫，待孩子長大後，我們獨自去遊玩吧！年輕時無法做的事，都給你兌現。」句句甜蜜的內容，讓網民大感羡慕。

他的愛不只於表面，也會仔細觀察對方的細節，Star曾提到，有次看到熟人的手錶，說了句「好漂亮」，問對方「可否試戴」，結果HAHA把這事看在心裡，幾天後買同款手錶給她，令她非常感動。他亦會努力改掉惡習，曾表示「飲酒後回家會莫明感到寂寞，故會吵醒家人，打開家裡的燈，再開派對。」結果他知道自己的不對，便減少酗酒。

維繫婚姻最重要凡事以對方為首。(@sweetstar0001) 戰勝7年之癢：我們沒有激情 結婚多年，感情或會轉淡，但HAHA和Star卻是例外，兩人接受節目訪問時，當主持人問到有否一刻曾對他人動心，Star誠實地答有，「我們結婚已7年，旁人都問為何感情仍這麼好，我便會答道我們沒有激情。」她認為，比起激情，細水長流的感情更為重要，因此凡事都會以丈夫和家庭為首，「若要將與他一起奮鬥的過程，跟這些刺激感交換，後者有這麼重要嗎？一想到這裡，便會馬上不再想。」HAHA亦補充，一段幸福美滿的婚姻生活，需要互相努力付出，才能維持長久，而且笑點要一致，這樣一起時便會很快樂和有趣。

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