【情人節】求婚旺季　最緊要有鑽戒兼跪低？調查：女生最重視是…

情人節被不少人覺得是商業化的節日，甚至有不少男生覺得是銀包受難日，一束鮮花的價錢是平日的幾倍，付出了幾天，卻只換來數天的賞心悅目，不消一星期，花就凋謝了。

即便如此，不少情侶還是會沉醉在這天的甜蜜氣氛中，即使沒有鮮花，也要有大餐。浪漫氛圍下，不少人會選擇這一天單膝下跪，向另一半求婚。究竟成功率會否大增？英國有機構做了一項研究，發現有超過十萬名男士在情人節求婚，而第二個求婚的熱門日子就是聖誕節。

求婚戒指、單膝下跪 真的是女生渴望的must have環節？

雖然情人節求婚看起來很浪漫，但有些人依然不會被氣氛沖昏頭腦，調查發現約有25%人在情人節求婚被拒絕，即使環境對了，氣氛對了，你的另一半可能還會考慮現實問題：雙方家庭是否同意、兩人的經濟能力甚至會考慮在生活上的合拍程度。調查也指出，有19%男生和21%女生在結婚前會慎重考慮，經過雙方家庭洽談，不一定求婚就會答應。

求婚，一定要單膝下跪嗎？（Getty）

至於求婚方式，受著電影、電視劇影響，不少人覺得求婚應該要單膝下跪。但調查發現，只有10%女生希望另一半求婚時單膝下跪，畢竟在公眾場合，一個男生下跪求婚總會引來注目禮，而不是所有人都喜歡成為眾人焦點，而且旁人起哄，也會令女生有壓力。而求婚必備的戒指，只有8%女生會覺得需要擁有求婚戒指、訂婚戒指、結婚戒指，大部份女生覺得只有結婚戒指就足夠了。

不少人覺得有結婚戒指就足夠了。（Getty）

求婚了，有些情侶會選擇在社交網站上公佈喜訊，和親友分享喜悅。然而，上載照片前，不妨先問問另一半意見，因為調查顯示，有26%的受訪者表示不希望在社交網站上公佈喜訊。

關於求婚，外界似乎有一套公式化的套路，然而，女生最渴望的，也許超乎你所想。

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